Camión de la Ruta 214 Arrolla a Agente de Movilidad y Conductora en el Centro de Monterrey

Entre las personas heridas se encuentra una agente de Movilidad Estatal, quien se encontraba realizando labores de revisión cuando ocurrió el accidente que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades viales. El hecho se registró sobre la avenida Pino Suárez, casi en su cruce con M. M. de Llano, una zona de constante circulación vehicular y peatonal en el primer cuadro de la ciudad.

Video: Atropella Ruta 214 a Dos Mujeres en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, en ese punto la agente de movilidad habría detenido a la conductora de un automóvil particular, a quien presuntamente confundió con una taxista de aplicación. Mientras la oficial llevaba a cabo la investigación correspondiente y dialogaba con la conductora, ambas permanecían sobre la avenida.

Noticia relacionada: Deja Choque un Motociclista Herido en Escobedo

Fue en ese momento cuando un camión del transporte urbano de la ruta 214, circulaba por el lugar presuntamente a exceso de velocidad. Según la información preliminar, el operador del camión no logró detener la unidad a tiempo y terminó impactando a las dos mujeres que se encontraban discutiendo sobre la vialidad.

El golpe provocó que ambas resultaran con lesiones de consideración, generando alarma entre personas que se encontraban en la zona.

Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar arribó personal de la Cruz Roja, así como elementos de tránsito, quienes brindaron los primeros auxilios a las afectadas. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Se informó que las dos mujeres presentaban fracturas en las piernas, además de diversos golpes en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, pero se confirmó que permanecen bajo observación médica. Por su parte, el conductor del camión urbano y la unidad de transporte fueron retenidos por las autoridades correspondientes para llevar a cabo la investigación y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR