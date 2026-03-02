Investigan Muerte de Mujer en Plaza Comercial en Guadalupe, Nuevo León; Cayó de un Balcón

Autoridades investigan la caída de una mujer desde el balcón del tercer piso de una plaza comercial en el municipio de Guadalupe, hecho ocurrido frente a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer cayó desde una altura superior a los 15 metros, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio. Al sitio acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil de Nuevo León y Cruz Roja.

Mujer no ha sido identificada

A su llegada, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada sin vida en el lugar. La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

Versiones preliminares señalan que la mujer presuntamente amagó con ingresar a un gimnasio ubicado en el sitio. Testigos indicaron que habría tomado una silla o escalera, subido a una zona elevada y posteriormente cayó de espaldas. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades.

Serán las instancias correspondientes las que determinen las circunstancias exactas del hecho, así como la causa oficial del fallecimiento. El incidente causó conmoción entre clientes y empleados de la plaza comercial, quienes presenciaron la movilización de los cuerpos de emergencia.

