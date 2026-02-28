Asesinan a Joven a Balazos en Vía Pública en Guadalupe, Nuevo León

Un joven fue asesinado la noche del viernes 27 de febrero en la colonia Residencial Azteca en Guadalupe, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego poco después de las 9:00 de la noche. Los hechos generaron una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos. Al arribar al lugar, elementos de la policía municipal y de la secretaría de seguridad pública localizaron el cuerpo sin vida de un joven, de entre 18 y 20 años de edad, quien presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.

No se ha identificado a la víctima

El área fue acordonada de inmediato para preservar la escena del crimen, mientras paramédicos confirmaban que la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, el joven no ha sido identificado de manera oficial y se desconoce si era residente del sector.

Minutos más tarde, personal de la fiscalía acudió al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios balísticos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se cuenta con información sobre los responsables del ataque. Tampoco se ha confirmado si el homicidio fue resultado de un ataque directo o si el joven fue víctima colateral de algún otro hecho violento.

Vecinos de la colonia manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y solicitaron mayor presencia policial, especialmente durante las noches.

