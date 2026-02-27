Incendio en Fábrica Tarimera Genera Movilización en Pesquería, Nuevo León

Un incendio consumió una fábrica donde se resguardaban materiales flamantes como tablas de madera y tarimas, lo que generó las llamas se intensificaran rápidamente. El hecho se reportó este viernes 27 de febrero en la colonia Santa María La Floreña, en Pesquería, Nuevo León.

Fueron vecinos de este sector quienes pidieron el apoyo de personal de rescate para sofocar este incendio. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Pesquería, quienes comenzaron a combatir las llamas mientras que empleados de este lugar alejaban varias tarimas con un montacargas para que las llamas dejaran de extenderse.

Bomberos y rescatistas lograron sofocar las llamas y comenzaron con el proceso de enfriamiento para descartar que el incendio se avivaran nuevamente. Se espera que rescatistas inspeccionen el lugar para verificar si contaban con los protocolos necesarios ante este tipo de incidentes. En el lugar no se reportaron personas lesionadas.

Video: Arde Negocio de Tarimas de Madera en Colonia Santa Maria La Floreña en Pesquería

Continúa racha de incendios en Nuevo León

Debido a las condiciones climáticas presentes en el estado de Nuevo León se han registrado más de 500 incendios en lo que va la última semana del mes de febrero. El pasado 25 de febrero, bomberos atendieron 315 reportes y durante este 26 de febrero fueron sofocados 277 casos.

Autoridades señalaron que estos incendios se generan debido a la activación de la regla 30-30-30, la cual hace presencia cuando las temperaturas alcanzan por encima de los 30 grados, la racha de viento es de 30 kilómetros y la humedad está por debajo del 30 por ciento, lo que genera una alta probabilidad de siniestros en la entidad.

Con información de Alex Rodríguez | N+

DAGM