Desalojan a 550 Personas tras Incendio en CEDIS de Supermercado en Escobedo, Nuevo León

El incendio dentro de las instalaciones de un CEDIS de un supermercado generó la evacuación de empleados y una intensa movilización. El hecho se registró el jueves 26 de febrero sobre el Anillo Vial Metropolitano en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Este siniestro se originó en la caja de un tráiler de carga, por lo que empleados y choferes llamaron de inmediato a elementos de rescate para sofocar las llamas y evitar que se extendieran dentro de la fábrica. A este sitio llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron con los trabajos correspondientes.

Debido a la situación de riesgo presentada en la zona, elementos de rescate desalojaron a 550 personas en esta empresa. Luego de varios minutos de labor, los bomberos lograron sofocar las llamas. En el lugar no se reportaron heridos. Se espera que se realice una inspección en esta fábrica para descartar riesgos para los trabajadores y verificar si cuentan con los protocolos necesarios ante este tipo de casos.

Advierten por incremento de incendios en Nuevo León

Este tipo de siniestros ya habían sido pronosticados por elementos de Protección Civil de Nuevo León debido a las condiciones meteorológicas registradas durante la tarde de este jueves 26 de febrero. En este reporte los rescatistas advirtieron de un alto riesgo de incendios debido a la llegada de un nuevo frente frío y la presencia de una línea seca en el norte del país.

En la ciudad de Monterrey se activó la regla 30-30-30, la cual se presenta cuando las temperaturas están por encima de los 30 grados, la humedad es menor 30 por ciento y los vientos alcanzan los 30 kilómetros por hora, lo que genera un incremento en la probabilidad de siniestros. Tan solo este 25 de febrero se registraron 315 reportes de incendios en el Área Metropolitana de Monterrey.

