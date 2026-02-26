Tráiler Choca Contra Cuatro Vehículos en Av. Miguel Alemán y Huye del Lugar

Se registró el choque de cuatro vehículos la mañana de este jueves 26 de febrero, el accidente ocurrió cuando un tráiler impactó a varios automóviles, generando afectaciones a la circulación, entre los conductores involucrados. El incidente se presentó sobre la avenida Miguel Alemán con dirección hacia la avenida Carlos Salinas de Gortari, en una zona de mucho trafico en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Video: Choca Tráiler a 4 Vehículos en Av Miguel Alemán Denuncian Afectados que el Chofer Huyó del Lugar

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler se impacto contra cuatro vehículos, provocando daños materiales considerables.

Presunto responsable huyó del sitio

Tras el impacto, el chofer del tráiler presuntamente abandonó el lugar, dejando la unidad impactada contra los vehículos afectados. Hasta el momento, se desconoce la situación y el paradero del conductor, lo que ha generado molestia entre los afectados, quienes señalaron que el responsable no se hizo cargo de los daños ocasionados.

Las autoridades no han informado si el conductor fue ubicado posteriormente, por lo que el caso quedó bajo revisión para el deslinde de responsabilidades correspondientes. De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió a la altura de la zona centro del municipio de Apodaca, Nuevo León.

El choque habría sido protagonizado por al menos cinco vehículos uno de ellos de carga pesada en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Noticia relacionada: Vuelca Camión Revolvedor de Cemento en Curva de Av. Benito Juárez en Guadalupe, NL

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Movilidad, quienes realizaron las labores correspondientes para atender el incidente, coordinar el tránsito y recabar información sobre lo sucedido.

En el lugar se descartaron personas lesionadas, fue necesaria una grúa para retirar los vehículos dañados y liberar la vialidad. El percance provocó tráfico intenso durante la tarde de este jueves 26 de febrero, afectando a automovilistas que transitaban por la zona en dirección al aeropuerto y hacia otras vialidades principales del municipio

Historias recomendadas:

Con información de Alejandro Gonzalez / Noticias N+

RR