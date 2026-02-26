Reportan 315 Incendios en un Día en Nuevo León; Autoridades Llaman a Extremar Precauciones

Protección Civil Nuevo León emitió un aviso preventivo ante las condiciones meteorológicas que se presentarán este jueves 26 de febrero en el área metropolitana de Monterrey. El reporte advierte sobre un escenario de alto riesgo de incendios debido al acercamiento de un nuevo frente frío y la presencia de una línea seca en el noreste del país.

De acuerdo con las autoridades, se espera una temperatura máxima de hasta 38 grados centígrados, con humedad relativa que podría descender hasta el 10 por ciento y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora provenientes del oeste-noroeste.

Estas condiciones activan la denominada “regla 30-30-30”, que se presenta cuando la temperatura supera los 30 grados, la humedad es menor al 30 por ciento y los vientos rebasan los 30 kilómetros por hora, factores que incrementan considerablemente la probabilidad de incendios y favorecen su rápida propagación.

Se registran 315 incendios en un día

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a evitar la quema de basura, no encender fogatas y abstenerse de arrojar colillas de cigarro en la vía pública, ya que cualquier chispa podría detonar un siniestro en cuestión de minutos. Asimismo, pidió reportar de inmediato cualquier presencia de humo o fuego al número de emergencias 9-1-1.

Durante el miércoles 25 de febrero se registraron en la entidad un total de 315 incendios, siendo los más numerosos los ocurridos en lotes baldíos y pastizales. También se reportaron incendios en casas habitación, vehículos, escuelas, comercios y en la quema de residuos, lo que refleja el impacto de las condiciones secas que prevalecen en la región.

