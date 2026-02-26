Investigan Muerte de Hombre tras Presunto Empujón Accidental en Pesquería, Nuevo León

Un hombre murió luego de golpearse la cabeza tras presuntamente recibir un empujón accidental al exterior de su domicilio, en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León. Este reporte se registró durante este jueves 26 de febrero.

La muerte del hombre se registró cuando se encontraba en compañía de un grupo de amigos consumiendo bebidas alcohólicas en el porche de un domicilio. Al terminar esta reunión, aparentemente uno de los sujeto habría empujado en modo de juego a la víctima, lo que provocó que cayera sobre un camino de concreto donde se golpeó la cabeza. Al percatarse de que quedó inconsciente, los testigos se fueron del sitio.

Minutos más tarde los hombres se percataron de que la víctima aún se encontraba tendida sobre el porche de la vivienda, por lo que pidieron el apoyo de elementos de seguridad y rescate. Al lugar llegó la Policía de Pesquería, quienes confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el sitio para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Identifican a hombre fallecido en Pesquería

A este domicilio también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes comenzaron a recabar la información necesaria para determinar como ocurrieron los hechos. Aunque aparentemente el hecho fue accidental, agentes ministeriales investigarán si este percance habría sido cometido de manera intencional.

El hombre fallecido fue identificado por vecinos como Juan José Loredo Valdés, de 64 años de edad, quien vivían en este domicilio y se dedicaba a la recolecta de material como cartón, aluminio y plástico para su reciclaje. Hasta el momento se desconoce si presunto agresor fue detenido, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso.

