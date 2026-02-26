Investigan Presunta Lesión con Arma de Postas en Primaria de Santa Catarina, Nuevo León

Un menor de edad resultó presuntamente lesionado por un arma de postas al interior de una escuela primaria ubicada en el municipio de Santa Catarina, hecho que provocó la movilización de corporaciones policiacas durante la mañana.

El incidente se registró en el plantel Alfonso Reyes, situado en la colonia Infonavit, luego de que se reportara que un alumno habría ingresado al centro educativo con un arma de postas. De acuerdo con los primeros informes, el artefacto presuntamente fue utilizado mientras los menores jugaban dentro de las instalaciones escolares.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron de inmediato al lugar para tomar conocimiento de los hechos, entrevistarse con directivos y docentes, así como iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Noticia relacionada: Controlan Bomberos Incendio de Terreno Baldío en Escobedo

Menor se encuentra estable

Según la información preliminar proporcionada por autoridades municipales, el menor afectado se encuentra en buen estado de salud y no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida. No obstante, fue valorado para descartar cualquier complicación.

El caso generó preocupación entre padres de familia y vecinos del sector, quienes se mostraron atentos al desarrollo de la situación. Hasta el momento, no se ha informado si habrá alguna sanción o medida disciplinaria, ni cómo fue posible que el objeto ingresara al plantel.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en la institución educativa.

Historias recomendadas: