Hallan Restos Humanos Dentro de una Maleta en Avenida Venustiano Carranza en Monterrey

El hallazgo de una maleta negra con restos humanos generó una intensa movilización de autoridades sobre un cruce de vías del tren ubicado en la avenida Venustiano Carranza en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este reporté se registró durante la tarde de este jueves 26 de febrero.

Noticia relacionada: Asesinan a Hombre a Golpes en Pesquería

Luego de que se reportara este hallazgo, elementos de la Policía de Monterrey llegaron a este punto y encontraron la maleta a un costado de las vías del tren, por lo que comenzaron a inspeccionarla. Tras confirmar que se trataban de restos humanos, los oficiales acordonaron y reguardaron este sitio para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Al sitio también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de los restos, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso.

Video: Encuentran Restos Humanos en Maleta en Monterrey

Investigan hallazgo de restos humanos en maleta, en Monterrey

Según testigos, aparentemente los restos humanos habrían sido abandonados en este lugar por sujetos a bordo de un vehículo. Cerca de este lugar se encuentran varias cámaras del C4 de Monterrey, por lo que se espera que elementos de seguridad revisen los video captados para tratar de identificar a los presuntos responsables.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) realizará una carpeta de investigación sobre este caso para tratar de identificar a la víctima. El despliegue policiaco en este punto generó incertidumbre entre los automovilistas que circulaban por este punto debido a que uno de los carriles de esta importante vía fue cerrado por las unidades de policías y ministeriales.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM