Desaparecen Tres Adolescentes en Escobedo, Nuevo León; Madre Pide que Regresen a Casa

Tres adolescentes, compañeros de la Escuela Secundaria Número 2 del municipio de Escobedo, fueron reportados como desaparecidos luego de ser vistos por última vez la mañana del martes 24 de febrero.

Se trata de Abraham Alexander Hernández, de 14 años; Rodrigo Macías Molina, de 15; y Héctor Gael Loya Juárez, también de 14 años. De acuerdo con la información proporcionada por familiares, los tres menores se encontraban juntos al momento de su desaparición.

Video: Buscan a 3 Adolescentes Desaparecidos en Escobedo

Según los primeros reportes, los adolescentes salieron alrededor de las 10:30 de la mañana y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Sus familiares comenzaron a preocuparse al notar que no regresaron a casa y no lograron establecer comunicación con ellos.

Madre de uno de ellos pide que regrese a casa

Patricia Juárez, madre de Héctor Gael, expresó su angustia ante la situación y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes lo antes posible. Asimismo, envió un mensaje directo a su hijo, solicitándole que regrese a casa.

Que regrese, que recapacite

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de la desaparición. Autoridades ya cuentan con el reporte correspondiente y se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

Familiares solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con cualquier dato que ayude a localizar a los adolescentes, lo reporten a las autoridades correspondientes.

