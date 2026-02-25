Atropellan a Dos Niños a Bordo de Bicicleta en Colonia Independencia en Monterrey

Dos menores de aproximadamente 12 años de edad se impactaron contra un vehículo que circulaba sobre el cruce de las calles Yucatán y 2 de abril en la colonia Independencia en Monterrey. El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este miércoles 25 de febrero.

Este percance ocurrió cuando los menores viajaban en una bicicleta a alta velocidad sobre una calle inclinada, al llegar a este cruce los menores no lograron frenar y terminaron impactándose con la parte lateral de un vehículo en color gris. El conductor de este auto señaló que bajó de la unidad para brindarle atención a los menores y al notar que estaban heridos pidió el apoyo de elementos de rescate.

Hasta este lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León. Luego de valorar a los dos menores de edad, los elementos mencionaron que los niños presentaban diversos golpes en varias partes del cuerpo, por lo que tuvieron que ser trasladados para recibir una valoración médica completa.

Investigan atropello de menores que viajaban en bicicleta

El impacto contra el vehículo fue tan fuerte que la unidad quedó abollada y con una ventana estrellada. Elementos de movilidad permanecen en el sitio investigando como ocurrieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. Varios vecinos de la colonia Independencia señalaron haber escuchado el impacto.

Hasta el momento se desconoce cual es el estado de salud de los menores, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este percance. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden a determinar y visualizar el momento del percance que dejó a dos menores de edad heridos.

Con información de Adriana Garcino | N+

