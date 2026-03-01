Sube Tarifa de Transporte Público en Nuevo León: ¿Cuánto Costará a Partir del 1 de Marzo?

El transporte público en Nuevo León registrará un nuevo aumento de 10 centavos en sus tarifas a partir de este domingo 1 de marzo, como parte del ajuste mensual autorizado por las autoridades estatales.

Este incremento aplicará tanto en el servicio del metro como en los camiones urbanos que circulan en el Área Metropolitana de Monterrey. La medida forma parte del esquema de deslizamiento mensual publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), el cual establece aumentos graduales de 10 centavos hasta alcanzar las tarifas finales definidas. A continuación te dejamos la actualización de precios.

¿Cuánto costará el metro en Monterrey en marzo?

Con este nuevo ajuste en las tarifas, el precio del viaje por persona en el metro de Monterrey pasará de 9.90 a 10.00 pesos. Este incremento forma parte de un programa que se aplicará durante 65 meses, con el objetivo de que la tarifa llegue a 15 pesos en mayo de 2030.

Este incremento ha causado enojo entre usuarios, ya que señalan que a pesar de que la tarifa aumenta el servicio en este medio de transporte no mejora. Ciudadanos han señalado desperfectos como escaleras eléctricas sin funcionar o accesos complicados para personas con discapacidad, así como unidades sin clima.

¿Cuánto costará el camión en Monterrey en marzo?

En el caso de los camiones de las distintas rutas en el Área Metropolitana de Monterrey, la tarifa aumentará de 16.40 a 16.50 pesos por pasajero. Este ajuste continuará aplicándose cada mes hasta agosto de 2026, cuando el costo final del pasaje será de 17 pesos.

Este incremento forma parte del plan autorizado por el gobierno estatal, el cual contempla aumentos graduales en el transporte público con el paso de los meses. Mientras tanto, miles de usuarios continúan dependiendo diariamente de estos servicios para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

