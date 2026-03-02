CDMX Investiga 2 Nuevas Muertes por Sarampión; ya Hay un Caso Confirmado

La Ciudad de México enfrenta un brote de sarampión que, al corte más reciente, acumula 418 casos confirmados y al menos tres defunciones vinculadas a la enfermedad, dos de ellas aún en proceso de análisis epidemiológico por parte de un grupo de expertos. Así lo informó Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud capitalina, en una actualización sobre la situación sanitaria en la capital.

¿Quiénes son las Víctimas del Sarampión en CDMX?

Entre los casos más graves figuran los de dos menores. La primera es una niña de tres años que, de acuerdo con las autoridades, llegó a un hospital sin signos vitales. La segunda es una bebé de dos meses que ingresó con sepsis grave derivada de una neumonía y que falleció durante su atención.

"De los 418 casos confirmados con diagnóstico de la Ciudad de México, los dos casos de las lamentables defunciones: es una niña de tres años que llegó ya con diagnóstico de defunción al hospital con muerte clínica a su arribo. El segundo caso es también una bebé de dos meses que llegó con sepsis grave por neumonía, que falleció y que también, por la cuestión epidemiológica, está siendo estudiada por el grupo de expertos", explicó Gasman.

Ambas muertes se suman a una defunción que ya había sido confirmada previamente en la capital, por lo que el total de casos fatales bajo escrutinio asciende a tres.

¿Dónde se Concentran Más Contagios de Sarampión?

En cuanto a la distribución geográfica del brote, la funcionaria precisó que las alcaldías con mayor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes son Cuauhtémoc, con 11.3; Cuajimalpa, con 8.0, y Gustavo A. Madero, con 6.7. El promedio total de la capital se ubica en 4.6, cifra similar a la media nacional.

Vacunación: ¿Qué Falta para Alcanzar la Inmunidad de Rebaño?

Frente al avance del brote, las autoridades capitalinas reportaron más de un millón 600 mil dosis aplicadas contra el sarampión. La meta establecida es de dos millones 40 mil vacunas, umbral que, según las autoridades, permitiría alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de marzo.

"El avance positivo no significa que se va a dejar de vacunar, sino que se mantendrá, aunque no de manera tan intensiva", señaló Gasman.

