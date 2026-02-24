El Sol No Presenta Manchas por Primera Vez desde 2022; ¿Es el Fin del Actual Ciclo Solar?

Por primera vez desde 2022, el Sol no presenta manchas. El Observatorio de Dinámica Solar (SDO, por sus siglas en inglés) de la NASA captó el pasado 22 de febrero una imagen de la superficie de nuestra estrella sin manchas solares. ¿Este hallazgo indica que se acerca a su fin el actual ciclo solar?

El Sol se rige por periodos de gran actividad y posterior calma que duran un aproximado de once años.

se rige por periodos de gran actividad y posterior calma que duran un aproximado de once años. El ciclo solar 25 , que inició en 2019, se ha caracterizado por una intensa actividad que ha permitido ver auroras boreales en México.

, que inició en 2019, se ha caracterizado por una intensa actividad que ha permitido ver auroras boreales en México. El Sol mantuvo una racha de mil 355 días seguidos con manchas solares, desde el 8 de junio del 2022 hasta el 22 de febrero del 2026.

¿Qué son los ciclos solares y cómo afectan el clima espacial?

A principios del siglo XVII, Galileo se convirtió en la primera persona en observar con un telescopio las manchas solares. Estas pequeñas zonas oscuras aparecían y desaparecían de la superficie del Sol.

El estudio de la superficie de nuestra estrella y sus cambios se formalizó hacia el siglo XIX y se descubrió que el Sol tenía ciclos de once años, aproximadamente. En estos periodos, el Sol pasaba de periodos calmos a momentos de gran actividad con una gran presencia de manchas solares.

A mediados del siglo XIX, el astrónomo Johann Rudolph Wolf recopiló toda la información disponible sobre la observación de manchas solares, desde aquellos registros pioneros de Galileo, y situó el “primer” ciclo solar en el año 1755. Esta fecha no quiere decir, por supuesto, que el Sol no presentara manchas antes, pero sí que a partir de este año se pudo hacer un seguimiento exhaustivo de su actividad.

El momento de gran actividad en un ciclo solar se conoce como máximo solar. En este periodo, el Sol es capaz de emitir grandes llamaradas y eyecciones de masa coronaria, capaces de afectar la atmósfera terrestre y producir auroras en el Sol.

El Sol, por primera vez sin manchas desde el 8 de junio del 2022

Actualmente, el Sol transita el ciclo solar 25, que inició en 2019. Este ciclo ha tenido una actividad especialmente fuerte, marcada por la presencia de fuertes tormentas geomagnéticas. En sus momentos de mayor intensidad, estos fenómenos han causado auroras boreales visibles desde México, lo que ha llamado la atención de los astrofísicos.

Desde el 2010, la observación primaria del Sol es realizada por el Observatorio de Dinámica Solar (SDO). Este satélite de la NASA, que continúa la labor iniciada por Galileo, es uno de los principales instrumentos para seguir la actividad solar y la presencia de manchas.

Este observatorio notó el 22 de febrero del 2026 una peculiaridad: por primera vez en casi cuatro años no había manchas solares. Concretamente, el Sol acumuló una racha de mil 355 días seguidos con manchas, desde el 8 de junio del 2022.

A continuación se aprecia esta imagen de nuestra estrella sin perturbaciones ni zonas obscuras en su superficie. Esta imagen fue captada con el Sensor Magnético Heliosísmico (HMI) a bordo del Observatorio de Dinámica Solar.

Imagen del Sol sin manchas, tomada el 22 de febrero del 2026 por el satélite SDO de la NASA. Foto: NASA

La pequeña racha sin manchas solares se prolongó por dos días y pequeñas zonas activas fueron captadas el 24 de febrero del 2026. El hallazgo ha llamado la atención de los astrofísicos, pues podría ser el primer signo de una bajada en la actividad de este ciclo 25.

Cabe señalar que el actual ciclo solar habrá de alcanzar su mínimo de actividad hacia el año 2030. No obstante, no se descarta que la actividad de nuestra estrella pueda variar significativamente en el futuro próximo.

