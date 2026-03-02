Mujer es Asesinada con Arma Blanca tras Pelea con Dos Hombres en García, NL

Una mujer fue asesinada con un arma blanca luego de sostener una pelea con dos hombres al exterior de una zona de departamentos, en la colonia Joyas del Carrizal, en García, Nuevo León. El hecho fue reportado por vecinos durante el mediodía de este lunes 2 de marzo.

Este hecho ocurrió cuando una mujer llegó a un departamento para conversar con quien sería su pareja sentimental. La plática comenzó a subir de tono, lo que provocó que el hermano del hombre saliera e iniciara una pelea. Durante la agresión, uno de los presuntos responsables utilizó un arma blanca para atacar a la víctima en repetidas ocasiones. Al escuchar los gritos, vecinos pidieron ayuda a las autoridades de seguridad.

A este punto llegaron elementos de la Policía de García, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. En el lugar fueron detenidos los dos sujetos, quienes serían los presuntos responsables de este asesinato. En este punto también hicieron presencial Agentes Ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Identifican a mujer asesinada tras pelea con dos hombres

Luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, elementos de seguridad lograron identificar a la mujer asesinada como Tailí Estefanía, de 24 años de edad. Debido al despliegue policiaco, elementos de seguridad cerraron varias calles cercanas al punto de la zona departamental para poder continuar con los trabajos correspondientes.

Los detenidos serán investigados por el delito de feminicidio, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) brinda más información sobre este caso. Hasta el momento se desconoce si la mujer asesinada vivía cerca de este punto.

