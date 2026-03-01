Rescatan a Dos Adolescentes tras Caer en Razer a Barranco de 100 metros en Montemorelos, NL

Luego de que se reportara la caída de un razer desde una altura aproximada de 100 metros, elementos de rescate iniciaron un operativo para poner a salvo a dos personas que se encontraban al interior del vehículo. Este despliegue comenzó durante la mañana de este domingo 1 de marzo.

El hecho ocurrió en el Camino a la Trinidad y Camino de la Hacienda en el Paraje de Piedra, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. En este punto, dos menores de 17 años circulaban en un razer cuando, al llegar a un barranco, el vehículo cayó hacia el fondo. El accidente ocurrió durante la madrugada, lo que movilizó a las autoridades para iniciar las labores de rescate.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Montemorelos y Allende, quienes localizaron a una mujer y un hombre al interior de este barranco. Rescatisas informaron qué debido a la zona donde se encontraban, fue necesario pedir el apoyo de la unidad aérea de esta corporación.

Adolescentes rescatados en accidente llegan a Monterrey

Fue alrededor de las 9:00 de la mañana cuando elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que los adolescentes ya habían sido rescatados y eran trasladados a una zona segura. Minutos después, a las 9:30 de la mañana, el personal llegó a las instalaciones de la corporación, donde ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ya se encontraban en espera para brindar atención a los lesionados.

A la llegada de los jóvenes, fueron trasladados nuevamente de manera terrestre hasta un hospital cercano donde se espera qué reciban atención médica de urgencia debido a que ambos presentaban problemas respiratorios. Será durante el transcurso de este día cuando se brinden más detalles sobre este caso.

