Colapsa Estructura de Varillas en Construcción de Línea 4 del Metro en Monterrey; Hay 4 Heridos

Cuatro hombres resultaron heridos luego de qué colapsara una columna de varillas de acero que forma parte de las construcción de la nueva línea del metro en Monterrey. El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada de este domingo 1 de marzo, momento que las víctimas se encontraban laborando.

Este accidente laboral ocurrió sobre la avenida Constitución, lugar donde los cuatro afectados se encontraban trabajando en una columna que formará parte de este paso elevado. Aparentemente el peso de las varillas se habría vencido provocando que colapsara sobre las víctimas.

Los hombres lesionados fueron identificados como Fidelino Méndez, de 22 años de edad, Domingo Rodríguez, de 52 años, Víctor Martínez, de 36 años y Alberto Gutiérrez, de 26 años de edad. Los sujetos habrían recibido fracturas en la cabeza y varias partes del cuerpo. Luego de percatarse del hecho, compañeros de esta construcción pidieron el apoyo de rescatistas.

Trasladan a lesionados en contrucción de linea del metro en Monterrey

A este lugar llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero presuntamente los empleados de esta construcción les negaron el acceso para atender a los afectados debido a que tenían que esperar a la llegada de paramédicos particulares. Tras ser atendidos, los cuatro afectados fueron trasladados a un hospital cercano para recibir una valoración médica más detallada.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las cuatro personas, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso. Las cámaras de N+ Monterrey captaron durante la mañana de este 1 de marzo que en la zona del percance continúan con normalidad las labores de construcción de la nueva línea del metro.

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM