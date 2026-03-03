Metro CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3? Activan Marcha Lenta y Hay Retrasos

¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 3 de marzo de 2026, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Aquí en N+ te informamos qué pasó en la Línea verde del Metro CDMX, de acuerdo con el informe proporcionado por el STC en redes sociales.

Retrasos en la Línea 3

Los usuarios del Metro capitalino reportaron retrasos de más de media hora en dicha línea, lo que ocasionó afectaciones en sus traslados, principalmente a sus trabajos y escuelas.

En redes sociales, varias personas compartieron imágenes de los andenes completamente llenos, debido al retraso del tren.

Algunas personas dijeron que en la estación Zapata, dirección Universidad, el tren tardó en pasar más de 15 minutos, mientras que otros usuarios reportaron retrasos de hasta 40 minutos.

¿Qué pasó en la Línea verde?

En su cuenta de la red social X, el Metro de la CDMX informó sobre el retiro de un tren para revisión, por lo cual se registró marcha lenta en ambos sentidos.

Se realiza el retiro de un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta en ambos sentidos. Personal técnico trabaja para normalizar la circulación a la brevedad.

El sistema de transporte pidió atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender antes de abordar.

En publicaciones posteriores, informó que ya se estaba agilizando la marcha de los trenes, luego de retirar el tren para su revisión.

"Se normaliza de manera paulatina la circulación de los trenes en la Línea 3, tras el retiro de una unidad para revisión. El avance es constante y se envían trenes vacíos a estaciones de mayor demanda. Personal del Sistema continúa apoyando para agilizar el servicio. Consulta las actualizaciones en los canales oficiales y en la #AppCDMX, sección de Movilidad", indicó.

