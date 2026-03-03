Eclipse Total de Luna 2026 'Pinta' de Rojo el Cielo desde Asia hasta América

Este martes, el cielo nocturno se 'pintó' de rojo durante aproximadamente una hora desde que comenzó el eclipse total lunar 2026.

El fenómeno natural fue visible desde el este de Asia hasta América Central y del Norte, cuyos visitantes pudieron ver a simple vista a Selene enrojecida.

Claro está que en algunos puntos del globo, la Luna apenas fue visible debido a las condiciones climatológicas, como fue en el caso de Tokio, en Japón.

Además, el fenómeno puede observarse en Australia, en todo el Pacífico y en América Central y del Norte (de madrugada), y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.

En tanto, en Asia Central y la mayor parte de Sudamérica solo se observó un eclipse parcial, mientras que el fenómeno no fue visible desde África ni Europa.

Satélite rojizo en México

En la capital del país, la fase total de este eclipse se pudo ver después de las 5:30 horas. Gracias a las condiciones climáticas, el fenómeno se pudo ver sin necesidad de telescopios.

La fase total del eclipse lunar tuvo su punto máximo a las 5:33 horas, para después comenzar a recuperar su tono "natural".

¿Cuándo ocurre un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar se produce cuando el satélite terrestre atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina.

Cuando es total, como el de este martes, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

De acuerdo con la NASA, este fenómeno podrá ser visto otra vez el 26 de junio de 2029.

