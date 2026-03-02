La madrugada del 3 de marzo México verá un eclipse total lunar. Te contamos en qué año volverá a ocurrir la “Luna de Sangre” en nuestro país y por qué debes salir a verla hoy.

Durante el eclipse de Luna , la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol.

, la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol. El fenómeno astronómico debe su nombre informal, “Luna de Sangre”, a la peculiar coloración rojiza que adquiere el satélite.

Noticia relacionada: ¿Cuándo es la Luna de Sangre?: Estos Son los Principales Eventos Astronómicos de Marzo del 2026

¿Por qué es roja la “Luna de Sangre”?

Desde los primeros tiempos de la humanidad, nuestros ancestros notaron que en ocasiones en el cielo ocurrían eventos inesperados: en ocasiones el Sol parecía ser devorado por la Luna y, otras veces, la Luna se tornaba de un rojo intenso.

Hoy llamamos eclipses a estos dos fenómenos. En uno, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, lo que oscurece el sitio donde se proyecta su sombra en la superficie terrestre. En cambio, durante un eclipse lunar, es la Tierra la que se coloca entre la Luna y el Sol.

Cuando ocurre un eclipse lunar total, solo una fracción de la luz del Sol llega a tocar nuestro satélite. Al pasar por nuestra atmósfera, se filtra, como ocurre durante los amaneceres, y como resultado la Luna se tiñe de un rojo profundo. A este fenómeno se le conoce informalmente como “Luna de Sangre”.

Al respecto, la NASA explica que “es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna”.

Video: ¿Por Qué la Luna se Pone Roja? Todo sobre el Eclipse Total y la Luna de Sangre de Hoy Lunes

¿A qué hora ocurrirá la “Luna de Sangre” esta noche en México?

Este 3 de marzo habrá un eclipse total de Luna que será visible en México. El fenómeno astronómico también podrá observarse desde Asia, el resto de Norteamérica y una franja de Oceanía.

La “Luna de Sangre” comenzará en México hacia las 3:50 de la mañana del 3 de marzo. La fase total del eclipse lunar ocurrirá hacia las cinco de la mañana y llegará a su punto máximo a las 5:33.

¿Hasta qué año volverá a ocurrir un eclipse total de Luna en México?

Aunque el fenómeno astronómico ocurrirá durante la madrugada, los aficionados a la astronomía valorarán haber hecho el esfuerzo para verlo. Y es que pasarán algunos años antes de que vuelva a ocurrir un eclipse total de Luna visible desde nuestro país.

Video: Luna Regala Espectacular Postal Previo a Eclipse Total Hoy 2 de Marzo de 2026

Según explica la NASA su base de datos sobre eclipses lunares, no habrá otra “Luna de Sangre” visible desde México hasta el año 2029. Concretamente, habrá que esperar al 26 de junio del 2029.

En medio, la región atravesará cuatro eclipses que en algún grado podrán verse en nuestro país, pero ninguno será total.

El 28 de agosto del 2026 habrá un eclipse parcial de Luna; de los eclipses no totales venideros, este será el más interesante.

habrá un eclipse parcial de Luna; de los eclipses no totales venideros, este será el más interesante. 20 de febrero del 2027 ; el eclipse penumbral que se verá tenuemente en nuestro país.

; el eclipse penumbral que se verá tenuemente en nuestro país. 17 de agosto del 2027 , también será un eclipse penumbral, por lo que la Luna se oscurecerá parcialmente.

, también será un eclipse penumbral, por lo que la Luna se oscurecerá parcialmente. El 12 de enero del 2027 habrá un eclipse parcial y se verá a la Luna “ser mordida” por la sombra de la Tierra.

Por ello vale la pena asomarse al cielo este 3 de marzo. De lo contrario, habrá que esperar hasta el 26 de junio del 2026. La buena noticia es que en aquel año veremos no uno, sino dos eclipses totales, pues habrá uno más el 20 de diciembre.

Historias recomendadas: