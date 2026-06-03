¿Regresa el Doble No Circula 4 de Junio por Contingencia? CAMe Da Restricción en CDMX-Edomex

Cuando parece que la calidad del aire empieza a ceder, la contaminación suele volver para complicar las cosas, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este jueves 4 de junio 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan mañana en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular de la CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis).

Ya son varias semanas en que el programa Hoy No Circula opera con normalidad de lunes a sábado. La contaminación es mala la mayor parte del tiempo, pero no lo suficiente para tener que activar la fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registra Microsismo en CDMX Hoy 3 de Junio 2026, ¿En Qué Zonas se Sintió?

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas para tratar de disminuir la contaminación.

Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy ni para este jueves en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Hay Doble Hoy No Circula jueves 4 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este jueves se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del jueves 4 de junio.

Hoy No Circula 4 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula jueves 4 de junio opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros y placas no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado verde .

Autos con terminación de placas 1 o 2 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Aunque hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 4 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este jueves.

AOL