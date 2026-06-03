¿Regresa el Doble No Circula 4 de Junio por Contingencia? CAMe Da Restricción en CDMX-Edomex

Checa si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este jueves 4 de junio 2026, pues varios carros y placas no pueden salir en CDMX y Edomex

Regresa el Doble Hoy No Circula jueves 4 de junio 2026 por contingencia en CDMX y EdomexVarios carros y placas no circulan este 4 de junio por restricción de la CAMe. Foto: Cuartoscuro

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