Mensaje Urgente del AICM por si Tienes Vuelo Hoy: Recomendaciones por Manifestaciones en CDMX

Si vuelas hoy desde el AICM, prepárate para posibles demoras; las manifestaciones en CDMX podrían afectar los accesos al aeropuerto

Marcha de maestros de la CNTE, en CDMXAICM da recomendaciones por manifestaciones de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

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