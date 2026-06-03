Mensaje Urgente del AICM por si Tienes Vuelo Hoy: Recomendaciones por Manifestaciones en CDMX

Si viajarás hoy, 3 de junio de 2026, considera que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) mandó un mensaje urgente a los pasajeros. En N+ te compartimos qué recomendaron.

El mensaje es sobre posibles complicaciones en los accesos a sus terminales debido a manifestaciones de la CNTE previstas para este martes en las inmediaciones del aeropuerto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miembros de la CNTE Ingresan a Segob para Dialogar con Autoridades Hoy 3 de Junio

Ante esta situación, las autoridades del AICM recomendaron a los viajeros tomar precauciones adicionales para evitar contratiempos antes de sus vuelos.

Recomendaciones para pasajeros con vuelos programados

Como medida preventiva, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pidió a los viajeros adelantar su llegada para contar con mayor margen de tiempo antes del abordaje.

Recomendó acudir únicamente con los acompañantes indispensables para reducir la afluencia de personas en las terminales y facilitar la movilidad dentro de las instalaciones.

Cabe señalar que las posibles afectaciones ocurren en el contexto del tercer día de movilizaciones nacionales convocadas por la CNTE, organización que mantiene una huelga para exigir diversas demandas al Gobierno federal.

Entre las peticiones del magisterio se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios relacionados con la reforma educativa, además de otros planteamientos laborales y de seguridad social.

FBPT