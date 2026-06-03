¿Dónde Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en México? Afectaciones por Manifestación el 3 de Junio 2026

En el tercer día de huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se registran protestas y bloqueos en varios estados de la República mexicana; aquí te decimos dónde hay afectaciones por las manifestaciones de hoy, 3 de junio de 2026.

En contexto: Integrantes de la CNTE se movilizaron por varias ciudades del país, para manifestarse en el marco de la huelga nacional, para exigir a las autoridades del Gobierno federal la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2009, entre otros puntos.

Este miércoles, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reanudaron la mesa de diálogo con los líderes de la CNTE. Lee la nota completa sobre el desarrollo de la conversación de hoy, aquí.

Las protestas de la CNTE se realizan a tan solo una semana de la inauguración del Mundial 2026, que se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

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¿Dónde hay bloqueos de la CNTE hoy

A continuación, en N+ te informamos dónde hay bloqueos y manifestaciones de la CNTE hoy, en México:

CDMX

Bloqueo en la SEP: Integrantes de la CNTE de Guerrero bloquearon ambos sentidos de la Avenida Universidad 1200, en las oficinas de la SEP, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, donde los manifestantes irrumpieron e ingresaron a las instalaciones. Posteriormente, vandalizaron el inmueble y quemaron equipo contra incendios.

Bloqueo en Segob: Manifestantes bloquearon también la calle Abraham González, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se desarrolla la mesa de diálogo.

Bloqueo en Dirección General del ISSSTE: Integrantes de la CNTE de Chiapas y Zacatecas cierran la circulación en las oficinas del ISSSTE, en la calle Jesús García Corona 140, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Guerrero

En Guerrero, las protestas son encabezadas por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

Chilpancingo: Edificio Juan N. Álvarez, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guerrero.

Oaxaca

Cabe destacar que, en Oaxaca, van 10 días de protestas de integrantes de la Sección 22 de la CNTE, por lo que 850 mil estudiantes siguen sin clases en las 12,000 escuelas.

Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Aquí puedes ver cómo se ve el bloqueo desde el aire.

Autopista Oaxaca-México: Caseta de Huitzo.

Autopista Oaxaca-Puerto Escondido: Caseta Barranca Larga.

Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Santa María El Tule.

Chiapas

En Chiapas, integrantes de la Sección 7 de la CNTE realizan bloqueos en los siguientes puntos: