¿Dónde Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en México? Afectaciones por Manifestación el 3 de Junio 2026

Aquí te decimos dónde hay afectaciones por los bloqueos de la CNTE DE hoy, en México

Bloqueo de la CNTE en Avenida Universidad, CDMXFoto: N+

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