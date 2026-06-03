Daños por Manifestación de la CNTE Hoy en CDMX: ¿Qué Pasó en Edificio de la SEP?

Continúa la jornada de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México

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Integrantes de la CNTE Realizan Pintas y Golpean Entrada Principal de la SEP en CDMX

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Protestas de la CNTE en CDMX dejan daños en la SEP. Bloqueos y tensión en Avenida Universidad. ¿Qué sucedió en las instalaciones educativas?

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