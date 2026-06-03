Daños por Manifestación de la CNTE Hoy en CDMX: ¿Qué Pasó en Edificio de la SEP?

La mañana de hoy, 3 de junio de 2026, se registraron nuevas afectaciones a inmuebles y hechos de violencia en el marco de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX).

Desde temprano, los miembros de la organización se trasladaron a tres puntos de la alcaldía mexicana, como parte de su nueva jornada de movilizaciones:

Instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Avenida Universidad, alcaldía Benito Juárez. Instalaciones del ISSSTE, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. Instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué pasó en la SEP?

Antes de las 11:00 horas, durante la manifestación en Avenida Universidad, se registraron daños a las instalaciones de la SEP.

Un grupo comenzó a golpear las puertas de la dependencia y finalmente logró abrirlas, por lo que varias personas ingresaron al inmueble.

Tras lograr el portazo, otros hombres empezaron a romper los cristales de la caseta de vigilancia; en tanto, en la zona se pudo apreciar humo azul.

En el área hubo tensión también porque los miembros de la Coordinadora realizaron un bloqueo en Avenida Universidad, con dirección al norte, entre Real Mayorazgo y Mayorazgo Higuera, lo que generó inconformidad con motociclistas, principalmente.

Los negocios aledaños cerraron; mientras que jóvenes embozados que portaban marros comenzaron a golpear las rejas de la dependencia federal. También se apreció el momento en que derribaron señalamientos.

Irrumpen en Secretaría de Educación Pública

Alrededor de dos horas después, varias personas irrumpieron en la dependencia; llevaron a la zona dos enormes tubos metálicos y comenzaron a golpear el portón para poder ingresar. Sin embargo, lograron entrar por una zona donde había vallas.

Una vez adentro, los manifestantes comenzaron a sacar extintores con los que los presuntamente los estaban rociando.

También incendiaron una cabina donde se resguarda equipo de emergencias y rompieron cristales de puertas y ventanas del edificio principal. Estuvieron en el interior alrededor de 20 minutos y luego se retiraron.

Cabe señalar que desde temprano se informó al personal de la SEP sobre las previsiones de la protesta, por lo que en el inmueble únicamente se encontraban elementos de seguridad.

Tres policías auxiliares que resguardaban las instalaciones fueron atendidos por inhalación de humo y gas.

Otros puntos de protesta y reunión en Segob

Además de la manifestación en Avenida Universidad, otro grupo de trasladó a las inmediaciones de las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Buenavista.

Ahí, realizaron un bloqueo que afectó la circulación en el cruce de las calles Jesús García Corona y Carlos J. Meneses; así como el servicio en la Línea 4 del Metrobús, rutas sur y norte.

En tanto, una comisión de la CNTE se trasladó a la Segob, en Abraham González número 48, colonia Juárez, para continuar la mesa de diálogo con autoridades federales y de Oaxaca.

Debido a ello se cerró la circulación de Abraham González, General Prim, Atenas y Bucareli.

Diálogo termina sin acuerdos

Pero la mesa de diálogo terminó varias horas después sin acuerdos; los líderes de la CNTE salieron de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación con documentos de la dependencia, sin detallar el contenido.

Mencionaron que en una Asamblea General darán a conocer el contenido de los documentos.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Durante varios días, la CNTE ha realizado protestas en demanda de los siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019. El regreso al sistema de pensiones sin Afores. Seguridad para la comunidad escolar. Mejores condiciones laborales. Incremento salarial al 100% al sueldo base. Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones. Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio. Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social. Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB