¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Bloqueo en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuó su jornada de protestas hoy, 3 de junio de 2026, por lo que se registraron nuevas afectaciones viales en la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te decimos la zona afectada por la concentración y bloqueos de los integrantes de la CNTE, quienes han realizado mega marchas y otras actividades como parte de su paro nacional.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las otras protestas previstas para este miércoles, y sobre la situación en la red carretera del país, que también ha sido colapsada por la presencia de manifestantes esta semana.

¿Hay marcha de la CNTE hoy?

La mañana de este miércoles, un grupo de integrantes de la CNTE se trasladó a inmediaciones de la SEP, en Avenida Universidad, donde realizó un bloqueo con dirección al Norte, entre Real Mayorazgo y Mayorazgo Higuera, alcaldía Benito Juárez.

Mientras que otros integrantes se movilizaron a las oficinas del ISSSTE, en la colonia Buenavista, e instalaron un bloqueo que afectó la circulación en el cruce de las calles Jesús García Corona y Carlos J. Meneses; así como el servicio en la Línea 4 del Metrobús, rutas sur y norte.

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la CNTE también se trasladó a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en Abraham González número 48, colonia Juárez.

Ahí, una representación de la Coordinadora ingresó para continuar las mesas de trabajo con los titulares de Segob, de la secretaría de Educación Pública (SEP), el titular del ISSSTE y el gobernador de Oaxaca.

Golpean puertas de la SEP

Durante la manifestación en el exterior de la SEP, algunas personas empezaron a golpear las puertas de la dependencia y después empezaron a romper los cristales de la caseta de vigilancia.

Los manifestantes lograron dar el portazo y algunos de ellos ingresaron al inmueble. En la zona también se pudo apreciar humo azul.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Durante varios días, la CNTE ha realizado protestas en demanda de los siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019. El regreso al sistema de pensiones sin Afores. Seguridad para la comunidad escolar. Mejores condiciones laborales. Incremento salarial al 100% al sueldo base. Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones. Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio. Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social. Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB