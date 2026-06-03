¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Bloqueo en CDMX

Conoce aquí la zona afectada por nueva protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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Movilización de la CNTE Hoy; Así la Afectación Vial en Avenida Universidad, CDMX

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