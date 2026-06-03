Si No Hay Solución a las Demandas, No Rodará el Balón, Amenaza la CNTE

La CNTE amenazó con que si no se atienden sus exigencias, "no rodará el balón", en alusión a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que México organiza con Estados Unidos y Canadá

CNTE MundialEl magisterio disidente ha amenazado con boicotear el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.

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