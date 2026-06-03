Si No Hay Solución a las Demandas, No Rodará el Balón, Amenaza la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó este miércoles 3 de junio con que el Mundial 2026 no se realizará en México si no son atendidas sus demandas, mientras el magisterio disidente espera la confirmación de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al concluir su segunda jornada de huelga nacional, los docentes dijeron que esperan el encuentro con la mandataria, pero insistieron en que sus exigencias no han recibido respuesta por parte de autoridades federales, mismas que los convocaron a una cita en la Secretaría de Gobernación a las 10:00 horas de hoy.

Marcelino Rodarte, secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, acusó que el gobierno de Sheinbaum ha privilegiado acuerdos con el "gran capital" por encima de los derechos de los trabajadores. Por ello lanzó el amago contra el desarrollo de la competencia internacional de la FIFA que iniciará el 11 de junio.

"La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ante la sociedad, con su firmeza, evidencia que la presidenta y sus funcionarios no tienen la capacidad hoy de llevar un país porque están entregados al capital, están entregados al imperio.

"Habrá que tenerlo claro todos los días en esta jornada de la huelga nacional, que la Coordinadora, por mandato de esta asamblea, mantiene la disciplina, mantiene en todos sus contingentes la organización, el orden y la claridad de que si no hay solución a las demandas centrales no rodará el balón", dijo.

Ayer, Rodarte afirmó que Sheinbaum es quien debe plantear una ruta para derogar la reforma educativa y la Ley del ISSSTE de 2007, además de impulsar la recuperación de un sistema solidario de pensiones.

El dirigente sostuvo que, a su juicio, las propuestas presentadas por el gobierno son similares a las discutidas en movilizaciones anteriores y que aún no existe una agenda definida con la presidenta.

Esta madrugada, responsabilizó al gobierno por el escalamiento del conflicto. Dijo que la ciudadanía debe reconocerlo de esa manera, como una forma de deslindarse de las afectaciones a la movilidad en la capital del país y al primer cuadro del Centro Histórico.

"Ya son tres días en la huelga nacional, tres días en los que el gobierno de México, la presidenta, sigue sin atender a la Comisión Nacional Única de Negociación", señaló durante la madrugada de este miércoles.

"Debe tener claro hoy la sociedad quién originó esto y no es la solicitud de pensiones dignas, de salario digno, de un sistema educativo eficiente como obligación del Estado", argumentó.

Acusan Zócalo "privatizado"

Marcelino Rodarte denunció actos de represión contra integrantes del movimiento magisterial y sostuvo que el plantón instalado en las inmediaciones del Zócalo continúa enfrentando restricciones, debido a que se "privatiza" un espacio público.

"Las consecuencias son graves, detenciones, persecución, balas a los compañeros por manifestarse pacíficamente son el saldo que guarda este gobierno de continuación neoliberal", señaló.

"Hoy la CNTE mantiene vigencia, tiene un plantón en las inmediaciones del zócalo que está siendo todavía hoy amurallado, privatizado; no se permite el libre tránsito", agregó.

Ayer, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, defendió la instalación de vallas alrededor del Zócalo, pues señaló que obedecen a razones de protección civil relacionadas con trabajos de infraestructura en la zona por el Fan Fest del Mundial 2026.

Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la CNTE en la CDMX, aseguró que el movimiento magisterial ha demostrado fuerza y capacidad de movilización desde el inicio del paro. Presumió que, pese a los operativos de seguridad y a las restricciones en los accesos a edificios públicos, no están dispuestos a abandonar la protesta sin resultados concretos.

El maestro adelantó que buscarán fortalecer alianzas con otras organizaciones laborales y sociales para ampliar la movilización en la capital del país. No obstante, no detalló de qué convenios se trata.

"Hemos tendido también algunos puentes que, en los próximos días tendremos que intensificar para que pronto, así como hoy, ya se colocaron diversas organizaciones en el plantón, estemos en la movilización", indicó.

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Los profesores criticaron la permanencia de la Ley del ISSSTE de 2007 y aseguró que las demandas centrales del movimiento siguen pendientes.

Reiteraron que la CNTE mantiene su exigencia de regresar a un sistema solidario de pensiones y acusó a los gobiernos de distintos sexenios de sostener una reforma que ha perjudicado a los docentes.

En la víspera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, recordó que existe el compromiso de la presidenta Sheinbaum de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), e invitó a los docentes a participar en una mesa técnica para construir una nueva propuesta.

ASJ