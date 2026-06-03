Manifestación de la CNTE Causa Pérdidas Multimillonarias en CDMX: ¿De Cuánto Es el Daño?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) alertó sobre las pérdidas económicas millonarias por el plantón, las marchas y los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital mexicana.

“El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta”, dijo el líder de dicha organización empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco.

A través de un comunicado, la Canaco CDMX condenó los actos de violencia registrados en los últimos días en el corredor Reforma-Centro Histórico, en el marco de las movilizaciones de la CNTE.

Acciones contra la seguridad

Enlistó acciones como el intento de derribar las vallas de protección instaladas en los accesos al Zócalo capitalino sobre la calle 20 de Noviembre; daños a la infraestructura pública y privada; el rompimiento de cristales en la Torre Bienestar, entre otras.

De acuerdo con Gutiérrez Camposeco, esas conductas “rebasan por completo el derecho a la libre manifestación y constituyen actos que atentan contra la seguridad de ciudadanos, trabajadores, visitantes y comerciantes, además de generar daños al patrimonio público y privado de la capital”.

Pérdidas multimillonarias

El organismo empresarial reportó afectaciones económicas por 355 millones 770 mil pesos, derivadas del plantón instalado en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la CDMX.

Según los datos de la Canaco, son pérdidas acumuladas a la actividad comercial del 25 de mayo al 3 de junio.

Pero además, a esa cifra se suman 49 millones 700 mil pesos en pérdidas ocasionadas exclusivamente por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio, advirtió.

“Por lo que el impacto económico total alcanza ya los 405 millones 470 mil pesos”, dijo.

Según el líder empresarial, hay 4 mil 091 unidades económicas directamente afectadas, “que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”.

Riesgo de estabilidad laboral

En ese panorama, la Canaco CDMX alertó que de mantenerse esa situación, “se pondrá en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias que dependen del comercio formal”.

Por ello, llamó a los gobiernos capitalino y federal a “aplicar la ley sin excepciones y garantizar el libre tránsito de las personas”.

SPB