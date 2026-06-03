Manifestación de la CNTE Causa Pérdidas Multimillonarias en CDMX: ¿De Cuánto Es el Daño?

La Canaco CDMX advierte sobre las pérdidas económicas derivadas del plantón de la CNTE y las protestas en la capital mexicana

Plantón de la CNTE en la Ciudad de México el 1 de junio 2026Plantón de la CNTE en la Ciudad de México el 1 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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El comercio en CDMX sufre pérdidas multimillonarias por las protestas de la CNTE, advierten. La Canaco CDMX exige acción para proteger la economía y la seguridad de la capital.

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