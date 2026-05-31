Panteón Rococó Reúne a Más de 120 Mil Personas en Neza, Edomex

Más de 120 mil personas acudieron al concierto de Panteón Rococó en Nezahualcóyotl, Estado de México, para bailar y cantar al ritmo de ska la noche del sábado 30 de mayo, informó la Secretaría de Cultura.

La dependencia encabezada por Claudia Curiel de Icaza reportó que asistieron familias y fans de todas las edades para celebrar 30 años de trayectoria de la banda en el Deportivo Ciudad Jardín, donde "se hermanaron en círculos de baile, paz y resistencia".

La presentación forma parte de la gira mundial "30 Aniversario Generación del 95” de Panteón Rococó, cuyos seguidores se congregaron desde el mediodía, según un reporte oficial.

El evento se programó para iniciar a las 20:30 horas.

Igual se presentaron Out Of Control Army, Fania y la Rebelión Rumbera, Nana Pancha y Los Kamer.

El show forma parate del Circuito Nacional de Festivales por la Paz de la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regreso de Panteón Rococó: Celebración de 30 Años y Regreso Triunfal

Fiesta con nuevas generaciones

La autoridad afirmó que personas que conocieron a Panteón Rococó hace tres décadas regresaron al festival, esta vez acompañadas de sus hijos para compartir la experiencia y mantener viva la tradición del ska.

"Me siento muy feliz y muy contento de poder traer a mi hijo y pasarle esta tradición para que no se pierda", expresó Isaac.

"Nos encantan estas iniciativas y que se hagan para todo el público, hay niños, familias, jóvenes y personas mayores", añadió.

Luis Román Ibarra, vocalista principal de la banda de ska y rock, agradeció la asistencia y dijo que la gente transmitió su alegría.

"Muchas gracias a todos por llenarnos con su alegría, con su sonrisa, con su energía ¡Panteón Rococó está en la casa y vamos a seguir bailando!", dijo el cantante conocido como "Dr. Shenka".

La agrupación interpretó éxitos como "La carencia", "La dosis perfecta", "La rubia y el demonio", "Arréglame el alma" y "Vendedora de caricias", entre otros temas.

La banda de Panteón Rococó se conformó en 1995 con estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 "Pedro de Alba" de la UNAM. Algunas de su primeras presentaciones fueron en espacios de la Máxima Casa de Estudios, como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Su nombre proviene de la obra de teatro "El cocodrilo solitario del panteón rococó" del dramaturgo mexicano Hugo Argüelles.

ASJ