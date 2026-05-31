Panteón Rococó Reúne a Más de 120 Mil Personas en Neza, Edomex

La banda de ska y rock reunió a seguidores que la han acompañado desde hace tres décadas; algunos asistieron con sus hijos para compartir la experiencia

Panteón Rococó
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Panteón Rococó conquista Neza con 120 mil asistentes en su gira '30 Aniversario Generación del 95'. Un encuentro de música y emociones que perdura.

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