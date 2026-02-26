Accidente en Metro Miguel Ángel de Quevedo Hoy: ¿Qué le Pasó a Mujer en Escaleras Eléctricas?

La mañana de hoy, 26 de febrero de 2026, se registró un accidente en la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, que corre de Indios Verdes a Universidad.

En dicha estación, a una mujer se le quedó atorada la mano en las escaleras eléctricas, por lo cual resultó lesionada, al igual que otras personas.

El personal del Metro de la CDMX acudió al sitio para brindarles atención inmediata.

Incidentes en el Metro CDMX

En días pasados se han registrado diversos incidentes en el Metro de la Ciudad de México; ayer 25 de febrero, en la estación Garibaldi, de la Línea B, se registró humo en el andén, por lo que los usuarios tuvieron que ser evacuados de uno de los trenes.

En tanto, el 23 de febrero, autoridades rescataron a un perro en la Línea 8 del Metro; usuarios grabaron cómo autoridades lograron sacar al can de las vías de la estación Escuadrón 201, el cual fue trasladado para su valoración.

Mientras que la mañana del sábado 21 de febrero, se reportaron severos retrasos en la Línea 8, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, lo que provocó molestia y saturación en andenes y vagones.

Autoridades del Metro informaron que la circulación lenta se debió al retiro de un tren, que obligó a reducir la velocidad de operación en toda la línea.

