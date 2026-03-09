¿El Viernes 13 de Marzo 2026 Hay Clases? Esto se Sabe Sobre la Suspensión en Todas las Escuelas

Miles de estudiantes y padres de familia se preguntan si habrá clases este viernes 13 de marzo de 2026 en escuelas de México. La duda surge debido a la cercanía de las vacaciones de Semana Santa y los días conmemorativos calendarizados para este mes, por lo que en N+ te adelantamos qué se sabe sobre la suspensión de clases en todos los planteles.

De hecho, ya te adelantamos las 5 fechas del mes en las que habrá puente, y de paso por qué no hay clases el próximo lunes 16 de marzo de 2026, de acuerdo con el Calendario SEP de 185 días.

Sin duda se trata del mes con más vacaciones y días de asueto de todo el ciclo escolar 2025-2026, lo que sin duda es una buena noticia para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Entonces, ¿hay clases el viernes 13 de marzo de 2026?

Respondiendo a la premisa inicial, este viernes 13 de marzo de 2026 no hay clases presenciales en ninguna escuela de educación básica adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), dado que ese día tiene lugar la descarga administrativa.

Así lo establece el calendario para preescolar, primaria y secundaria que tiene marcada esa fecha para que los docentes registren las calificaciones en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) previo a la entrega de boletas SEP que tendrá lugar la semana del 23 al 26 de marzo, es decir justo antes de salir de vacaciones.

Se trata del segundo periodo de evaluación de los alumnos, luego de que en noviembre del año pasado tuvo lugar la primera descarga administrativa del ciclo escolar 2025-2026.

Motivo por el cual este viernes 13 de marzo se suspenden las clases en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México.

¿Por qué habrá un puente de 4 días en marzo? Fechas exactas

Ahora bien, ya te adelantamos que no habrá clases el viernes 13 y tampoco el lunes 16 de marzo, es decir que los estudiantes gozarán de un mega puente de cuatro días consecutivos.

Finalmente se reincorporarán a clases el martes 17 de marzo, para salir de vacaciones de Semana Santa apenas unos días después, es decir el viernes 27.

Ten en cuenta que este primer periodo vacacional que contempla los Días Santos se extenderá por dos semanas consecutivas y de hecho será más largo que el del año pasado.

¿Los docentes también tendrán un mega puente de 4 días?

A diferencia de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, los docentes sólo tendrán un puente de tres días, que iniciará el sábado 14 y concluirá el lunes 16 de marzo.

Es decir que deberán retornar a las aulas a partir del martes 17 de marzo, tal como harán los alumnos.

