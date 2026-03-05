¿Cuándo Es la Entrega de Calificaciones SEP de Marzo 2026? Este Día Se Suspenden Clases

La segunda entrega de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se realizará en marzo de 2026, y acá te decimos cuándo darán las boletas de preescolar, primaria y secundaria y qué día del mes se suspenden las clases por este motivo.

Recién inició el mes, y con el calendario escolar de la SEP se confirmó que no habrá actividades escolares durante cinco días a nivel nacional por diferentes motivos, además de que en marzo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026.

¿Cuándo entregan boleta de calificaciones SEP en marzo 2026?

La entrega de calificaciones a los padres de familia de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se realizará del 23 al 26 de marzo de 2026, de acuerdo con el calendario escolar SEP, que marca estos días como registro y comunicación de resultados de evaluación.

Video. SEP Puebla Destituye a Diez Funcionarios por Entrega Irregular de Plazas

Noticia relacionada. ¿SEP Suspende Vacaciones de Semana Santa 2026? Habrá Clases para Estos Alumnos Durante Festejos

Cabe señalar que en ninguno de estos días se suspenden las clases, por lo cual los estudiantes de nivel básico deberán asistir con normalidad a sus planteles. Sin embargo, el 26 de marzo sí será el último día de clases antes de las vacaciones de Semana Santa, ya que el viernes 27 cerrarán las escuelas por el CTE.

Esta será la segunda entrega de boletas de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026, ya que la primera se realizó del 24 al 27 de noviembre y la tercera se hará hasta el final del año escolar, es decir el 14 de julio.

Noticia relacionada. ¿Cuáles Son los Días Feriados de Marzo 2026? Estas Son las Fechas Oficiales de los Festivos

¿Cuándo se suspenden las clases por calificaciones SEP?

Antes de la entrega de evaluaciones, la SEP suspenderá las clases el viernes 13 de marzo de 2026 por la realización del registro de calificaciones, en la cual los maestros y maestras suben las notas que sacaron sus estudiantes al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o plataformas estatales.

De esta manera, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días libres, ya que se unirá con el día festivo por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, el cual se recorre al lunes 16 de marzo de 2026. De ahí que los estudiantes volverán a clases hasta el martes 17.

Historias recomendadas