¿Por Qué no Hay Clases el Lunes 16 de Marzo de 2026? SEP Confirma Para Quiénes Aplica el Feriado

Buenas noticias para los estudiantes en México, el calendario de marzo 2026 contempla una serie de asuetos antes de las vacaciones de Semana Santa, entre ellos el previsto para próximo lunes, por lo que en N+ te adelantamos por qué no hay clases el 16 de marzo y para quiénes aplica este día de descanso.

Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer todos los días feriados que tendrá marzo 2026, así como la fecha exacta en la que inician las vacaciones de Semana Santa, lo cierto es que se trata de un mes con menos días hábiles que usualmente.

De hecho, para tener una mirada más general, puedes ver todos los días feriados que tendrá el Calendario 2026. Recuerda que los días de descanso obligatorio para los trabajadores, los regula la Ley Federal del Trabajo (LFT), mientras que en el caso de los estudiantes los tiene que confirmar la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del calendario del ciclo escolar.

De hecho, son los estudiantes quienes disfrutarán de más días de descanso este mes, por lo que si tienes niños en casa vale la pena que vayas pensando en actividades o investigues cursos para que puedan sacar provecho a los días de descanso.

¿Por qué no hay clases el 16 de marzo de 2026? Esto dice la SEP

Ahora bien, el lunes 16 de marzo de 2026 no hay clases dado que se trata del tercer lunes del mes, por lo que el feriado del día 21, natalicio de Benito Juárez, se recorre para ese día.

Por lo que el Calendario SEP para el ciclo escolar 2025-2026 contempla ese día como día de descanso oficial. De modo que los alumnos de educación básica, media superior y superior gozarán de un puente de tres días que iniciará el viernes 13 y concluirá el lunes 16.

De modo que los estudiantes deberán regresar a las aulas el martes 17 de marzo para incorporarse a sus actividades.

¿Qué se celebra el 21 de marzo en México?

En México, cada 21 de marzo se celebra el nacimiento del Benemérito de las Américas, expresidente de México y figura clave en la historia del país: Benito Juárez. Por lo que ha sido catalogado como feriado oficial en todo el país.

Entre otras aportaciones, en su mandato impulsó las Leyes de Reforma, que separaban al claro del Estado, asegurando la laicidad y soberanía de la Nación.

Además, ese día se celebra el cambio de estación y la llegada de la primavera. De hecho se ha popularizado una nueva tradición de regalar flores amarillas ese día.

Sin embargo, este año el 21 de marzo cae en sábado por lo que el puente se recorre al lunes inmediato anterior, es decir el 16.

¿Para quiénes sí aplica el feriado del 16 de marzo de 2026?

Como te adelantamos, al tratarse de un día feriado oficial contemplado por el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no sólo lo gozan estudiantes sino que también se otorga a trabajadores de todo el país.

De hecho, si por alguna razón te toca laborar ese día, debes recibir un salario triple por tus actividades, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

