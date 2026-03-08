Un Día Sin Mujeres 2026: ¿Hay Paro Nacional o Es Día Sin Clases este 9 de Marzo? ¿Es Festivo?

Además de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, las protestas por la exigencia de justicia salarial y alto a las violencias que enfrentan las mujeres día con día, este 9 de Marzo 2026 se realiza Un Día Sin Mujeres, paro nacional con el que se busca visibilizar la importancia económica y social de las mujeres al ausentarse de sus actividades laborales, educativas y en el hogar. Por ello, te contamos si se trata de un día festivo oficial o si habrá paro o clases en México.

Las movilizaciones de este 8M son parte de las manifestaciones, en calles y simbólicas, en las que se exige la erradicación de las violencias contra las mujeres. Por este motivo, a lo largo de los años se ha pedido que sean marchas separatistas y que se recuerde que es una fecha que se conmemora, mas no se celebra.

¿Qué es el 9M o Un Día Sin Mujeres?

Se trata de una iniciativa también llamada Un Día Sin Nosotras que se realiza el 9 de marzo de cada año. Se basa en una gran convocatoria para que las mujeres suspendan sus actividades, sean éstas de tipo laboral, educativo, del hogar o en el activismo. El fin de este acto es visibilizar la importancia del papel de las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad, especialmente la repercusión económica y social de su ausencia.

Entre los fundamentos de esta protesta están reducir la brecha salarial de género, las violencias que se viven en el trabajo o la escuela y romper el techo de cristal, que es el acceso a puestos de mando. Además, también se encuentra la lucha por el reconocimiento general del valor y complejidad del trabajo en el hogar.

Asimismo, es una forma de exigir atención y justicia para la desaparición de mujeres y feminicidios: en México, se registran 2 casos de feminicidos diarios (víctimas directas tipificadas), según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, se encuentran los casos que no son reconocidos como ese delito.

¿Hay clases o es día festivo este 9 de marzo 2026?

Pese a que se envió una iniciativa para hacer oficial Un Día Sin Mujeres, esta no ha sido aprobada por el Poder Legislativo, por lo que no se trata de un día festivo oficial, ni especificado en calendarios escolares de la SEP, UNAM o IPN; sin embargo, al tratarse de una protesta de convocatoria nacional, en algunos centros de trabajo se permite la inasistencia.

Además, en algunas escuelas como la Facultad de Ciencias, CCH Vallejo y FES Aragón e Iztacala informaron que este 2026 las mujeres universitarias pueden decidir, de manera voluntaria y personal, participar en las actividades o acciones conmemorativas del 9M sin repercusiones académicas o laborales.

No obstante, si participarás en las acciones, te recomendamos consultar en tu centro de trabajo o escuela.

Hasta el momento, la SEP mantiene clases con normalidad para este lunes 9 de marzo 2026.

