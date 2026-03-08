Hora Exacta en México: ¿Hubo Cambio a Horario de Verano?

La hora exacta de México se volvió tendencia de búsquedas debido al ajuste de tiempo que se aplicó. Pero recuerda, el horario de verano ya no aplica en todo México, así que te decimos dónde.

Para que no te confundas, te decimos en dónde se aplicó el cambio de horario de verano en México este 2026.

¿Cuándo fue el cambio de horario 2026 en México?

Si resides en la franja norte de México, el ajuste entró en vigor la madrugada de este domingo 8 de marzo de 2026.

Los que viven en ciertas zonas, el reloj debió ser adelantado una hora. La modificación oficial debió hacerse a las 2:00 de la madrugada o antes de dormirse aunque muchos relojes inteligentes y celulares hacen el cambio de manera automática.

Mientras que los relojes análogos o los de pared, tuvieron que ser cambiados de manera manual.

¿En dónde cambió la hora por el horario de verano?

Como te hemos informado en N+ la aprobación de la Ley de los Husos Horarios en 2022, el horario de verano quedó eliminado en la mayor parte del territorio nacional por razones de salud y bienestar, de acuerdo con las autoridades.

Pese a ello, los municipios de la frontera norte mantienen este ajuste para sincronizarse con Estados Unidos. Esta alineación es para no afectar las actividades comerciales, los cruces fronterizos y la vida laboral compartida entre ambas naciones.

Lista completa de municipios que adelantaron el reloj en 2026:

El horario de verano aplica en las siguientes localidades de cinco estados. Si vives aquí, debiste adelantar tu reloj una hora hoy domingo 8 de marzo:

Baja California: Todo el estado (Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe)

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

De esta manera es importante recalcar que en el resto del país no hay cambio de horario de verano, a menos que te encuentres en los lugares ya mencionados.

