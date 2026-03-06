¿8 de Marzo se Celebra o Conmemora? Puntos para Reflexionar Antes de Felicitar a Mujeres el 8M

El 8 de marzo es el Día de la Mujer 2026 en México y otros países del mundo, y una de las principales dudas que genera es si se conmemora o se celebra, además de por qué no se debe felicitar a las mujeres. Por ello, acá en N+ te explicamos lo que se considera correcto en el 8M.

A solo unos días de esta importante fecha que invita a la reflexión y el reconocimiento de la lucha histórica, en notas previas te traemos 100 frases para reflexionar o para dedicar a tu mamá, hermana y amigas, poemas para cuestionar las desigualdades de género, y en caso de que asistas a la marcha del 8 de marzo, te decimos cómo hacer tu cartel.

¿El 8 de marzo se celebra o se conmemora?

El Día Internacional de la Mujer no se celebra ni se felicita, se conmemora, ya que su origen está asociado a luchas sociales históricas de las mujeres en busca de tener los mismos derechos que los hombres, además de erradicar la violencia de género. Sin embargo, en 2026 los desafíos continúan.

De acuerdo con la ONU, actualmente las mujeres solo tienen el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en todo el mundo. De tal manera que se ven perjudicadas por las leyes en áreas fundamentales de la vida, como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios y la jubilación.

Origen del 8M, Día de la Mujer

De acuerdo con la ONU, el movimiento por los derechos de las mujeres empezó en 1848 en la Convención de Seneca Falls, en Nueva York, cuando Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott exigieron derechos civiles, sociales y políticos para las mujeres. “Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y las mujeres son creados iguales”, declararon en aquel momento.

Posteriormente, en 1911 se realizaron mítines en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

De esta manera, el Día Internacional de la Mujer, que fue proclamado por la ONU en 1975, encuentra sus orígenes en la lucha de millones de mujeres quienes exigían derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad de género.

¿Por qué no se felicita a las mujeres el 8 de marzo?

Debido a que la búsqueda por la equidad de hombres y mujeres continúa, además de que lucha por erradicar la violencia de género, se considera que no se debe felicitar en el Día de la Mujer y en esta fecha se recomienda reconocer injusticias que siguen existiendo además de los avances obtenidos.

Por estos motivos, se considera que al decir "feliz Día de la Mujer" se reduce a una celebración vacía, cuando en realidad es una fecha que busca visibilizar las desigualdades y exigir la equidad de oportunidades para las mujeres.

De igual forma, se considera que el 8 de marzo tampoco es una fecha para dar regalos, flores o chocolates a las mismas, pues en realidad lo que se espera es el reconocimiento del trabajo y la resistencia de las mujeres.

