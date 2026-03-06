Vivir Quintana, Autora de 'Canción sin Miedo', que Acompaña Marchas y Movilizaciones de Mujeres

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, y visibilizar las historias que muchas veces quedan en silencio.

Dentro de estas movilizaciones hay una canción que se ha convertido en un himno.

Es la 'Canción sin miedo' de la autora mexicana Vivir Quintana.

"Yo soy una mujer mexicana, normalista, soy profesora de español y también soy compositora, cantautora y canto sobre todo por causas sociales que nos atañen a las mujeres. Quise hacer narrativas que hablaran sobre casos importantes, a veces dolorosos, pero también sobre todo hablar del contexto que vivimos, darlo a conocer y creo que la música es un medio por el cual puedes expresar un montón de cosas y yo decidí hacerlo así también", indicó la autora.

Sus letras tienen un fuerte impacto porque envían mensajes poderosos contra las injusticias, contra la violencia de género.

"Llega ‘Canción sin miedo’ entonces se vuelve viral y a mí me sorprendió mucho y después comprendí que cómo no se iba a hacer viral si realmente es un tema que nos está pasando en todo México y en todo el mundo. Y lamentablemente muchas veces nos une la injusticia, el dolor, la no empatía. A mí me llegan casos todos los días en mis redes sociales de gente contándome historias y haciéndome peticiones de canciones", señaló.

Mujeres que se defendieron de sus agresores

Vivir Quintana también le canta a aquellas mujeres que se defendieron de sus agresores y terminaron tras las rejas.

Así conoció a Yakiri Rubio, su historia la cuenta en la canción "La Nochebuena más triste".

"Me encontré con el caso de Yaki y dije: ‘Voy a buscarla porque quiero hacerle un corrido’"

"Yo tenía 20 años de edad cuando fui secuestrada por dos tipos a bordo de una motoneta, me llevaron a un lugar y a un hotel de paso donde fui golpeada, sobajada, amenazada, fui violentada sexualmente por uno de los agresores y posterior quisieron matarme. En esta defensa que yo hago de mi vida es que yo logro herirlo en la parte de la yugular, le hago una herida en la garganta. Él sale con vida, se va a morir a otro lugar y yo denuncio en ese momento y soy encarcelada. Estuve tres meses en prisión en dos penales diferentes. El Estado reconoce que se equivoca, que no debieron haberme metido en la cárcel y que debieron juzgarme de diferente manera", explica Yakiri Rubio.

"Entonces es importante decirle a la gente que en México existe algo tan injusto que se llama exceso de legítima defensa en las mujeres. Pero los feminicidas, los violentadores no obtienen estas sentencias ejemplares", asegura Vivir Quintana.

Como cada año, este 8M Vivir Quintana y Yakiri marcharán junto a miles de mujeres.

"Para mí es un honor ser mujer porque esa intuición y esa magia que llegas a sentir por el hecho de ser mujer hay que compartirla sabes", afirmó Quintana.

