Reporte Diario de Sarampión en México Hoy: Aumentan Contagios en 24 Horas y Muertes se Mantienen
N+
La Secretaría de Salud informó, hoy jueves 5 de marzo de 2026, que se confirmaron 12 mil 379 casos acumulados de sarampión en los 32 estados
COMPARTE:
La Secretaría de Salud informó, hoy jueves 5 de marzo de 2026, que se confirmaron 12 mil 379 casos acumulados en los 32 estados, distribuidos en 421 municipios del país, y se mantiene en 33 el número de muertos por la enfermedad.
Estas cifras muestran que del 4 de marzo (12 mil 237) al 5 de marzo de 2026 (12 mil 379) se sumaron 142 nuevos caso en 24 horas.
Noticia relacionada: Secretario de Salud Habla en Exclusiva para N+ sobre Vacunación y Cifra de Muertos por Sarampión
- Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 676 casos
- Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 458 casos
- Y de 25 a 29 años con mil 426 casos
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 62.73 casos por cada 100,000 habitantes
Mapa de Contagios de Sarampión en México
- Chihuahua: 4 mil 520 casos
- Jalisco: 4 mil 144 casos
- Chiapas: 782 casos
- Michoacán: 356 casos
- Guerrero: 329 casos
- Sinaloa: 304 casos
- Ciudad de México: 463 casos
- Sonora: 232 casos
- Colima: 113 casos
- Coahuila: 60 casos
- Durango: 162 casos
- Estado de México: 188 casos
- Baja California: 43 casos
- Morelos: 38 casos
- Tabasco: 68 casos
- Zacatecas: 23 casos
- Nayarit: 42 casos
- Querétaro: 37 casos
- Puebla: 155 casos
- Campeche: 14 casos
- Oaxaca: 22 casos
- Tamaulipas: 12 casos
- San Luis Potosí: 15 casos
- Tlaxcala: 33 casos
- Baja California Sur: 12 casos
- Hidalgo: 15 casos
- Aguascalientes: 14 casos
- Veracruz: 42 casos
- Nuevo León: 40 casos
- Yucatán: 15 casos
- Guanajuato: 11 casos
Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.
En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad, Jalisco ya van dos muertes, en la Ciudad de México un muerto, Chiapas un deceso, Durango un muerto y en Guerrero se reporta un fallecimiento.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 4 muertes
- Durango, 2 muertes
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 1 muerte
- Chiapas, 1 muerte
- Guerrero, 1 muerte
Se disparan los casos en Jalisco
En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en marzo ya suman 4 mil 144 casos y cuatro decesos por la enfermedad.
Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas
Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.
La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.
Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.
¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?
Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.
Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.
Historias recomendadas:
- Eclipse Total de Luna 2026: Así se Vivió la Impactante Luna de Sangre en México
- La NASA Retira Cohete de la Misión Artemis II y Se Retrasa el Despegue a la Luna
Con información de N+
HVI