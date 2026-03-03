Eclipse Total de Luna 2026: Así se Vivió la Impactante Luna de Sangre en México

La madrugada del 3 de marzo, en todo México, incluyendo la Ciudad de México (CDMX) y distintos estados del país, miles de personas levantaron la mirada para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de 2026: el eclipse total de Luna, conocido popularmente como Luna de Sangre. El satélite natural adquirió un intenso tono rojizo que generó asombro en redes sociales y reuniones nocturnas. El evento fue visible sin necesidad de equipo especial y se convirtió en tendencia nacional durante varias horas.

¿Por qué la Luna se pintó de rojo? La ciencia detrás del fenómeno

La llamada Luna de Sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. En esta ocasión, la Luna atravesó completamente la umbra, que es la parte más oscura y definida de la sombra terrestre. Este momento marca la fase total del eclipse y es cuando se produce el característico color rojizo.

El tono cobrizo no es casualidad. La atmósfera terrestre actúa como un filtro natural que dispersa las ondas de luz azul y permite que las ondas rojas continúen su trayectoria. Es el mismo efecto que provoca los colores intensos en los amaneceres y atardeceres. Esa luz rojiza se curva alrededor de la Tierra y se proyecta sobre la superficie lunar, creando una imagen impactante con una explicación completamente científica.

‘Luna de Sangre’ Durante la Madrugada de Este 3 de Marzo en Guadalajara

Horarios exactos del eclipse en México: así avanzó minuto a minuto.

El fenómeno comenzó oficialmente a las 2:45 de la madrugada, cuando la Tierra empezó a alinearse entre el Sol y la Luna. A partir de ese momento, el disco lunar fue oscureciéndose de manera gradual, generando expectativa entre quienes seguían la transmisión en vivo o lo observaban desde azoteas y espacios abiertos.

La fase total, cuando la Luna adquirió su color rojo más intenso, se registró a las 5:04 de la madrugada. Este fue el punto máximo del eclipse y el instante más fotografiado. El evento concluyó alrededor de las 8:23 de la mañana. Sin embargo, en varias regiones del país la visibilidad terminó antes debido a la salida del Sol, que redujo el contraste en el cielo.

Eclipse Lunar Total Luna de Sangre 2026 Visto desde Puebla

¿Representó algún riesgo para la salud?

A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar no representa ningún riesgo para la vista. No fue necesario utilizar lentes especiales ni filtros protectores. De hecho, pudo observarse directamente a simple vista, con binoculares o con telescopios básicos.

Este detalle permitió que familias completas, estudiantes y aficionados a la astronomía disfrutaran del espectáculo sin preocupaciones. De acuerdo con especialistas en divulgación científica, los eclipses lunares son de los eventos astronómicos más seguros y accesibles para el público en general, lo que explica la gran participación ciudadana durante la madrugada.

No solo México: los países que también fueron testigos.

El eclipse total de Luna no fue exclusivo de territorio mexicano. También pudo observarse en distintas regiones del mundo, entre ellas Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Tailandia. La visibilidad dependió de la posición geográfica y del horario nocturno en cada país.

Este tipo de fenómenos ocurre cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna coincide con la fase de Luna llena. Aunque los eclipses lunares suceden al menos dos veces al año en alguna parte del planeta, no siempre son totales ni visibles desde el mismo territorio, lo que vuelve especial cada evento.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar en México?

Para quienes se quedaron con ganas de más, ya hay fecha para el siguiente espectáculo astronómico. El próximo eclipse lunar en México ocurrirá entre el 27 y 28 de agosto de 2026. En esta ocasión será un eclipse parcial, lo que significa que la Luna no entrará completamente en la umbra terrestre.

En México podrá observarse desde las 7:20 de la noche y concluirá alrededor de la 1:00 de la mañana, con su punto máximo cerca de las 10:22 de la noche. Aunque no alcanzará el dramático tono rojo intenso de una fase total, seguirá siendo una oportunidad ideal para mirar al cielo y recordar que estos fenómenos, además de impresionantes, son una muestra precisa de cómo funciona nuestro universo.

