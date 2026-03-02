¿Por Qué se Llama Luna de Sangre al Eclipse Lunar de Hoy 3 de Marzo 2026? Sucede por Esta Razón

El cielo nocturno se engalanará con un eclipse lunar total la madrugada de este 3 de marzo de 2026 que dará como resultado la "Luna de Sangre", pero ¿qué es y por qué se le llama así a este evento astronómico?, en N+ te explicamos y aclaramos qué tiene que ver con la Luna Llena mensual.

Para buena suerte de México, el eclipse total de luna se podrá ver a lo largo de la República y no requiere de telescopios ni filtros especiales, sólo basta con alzar la mirada al cielo justo antes del amanecer.

Si bien ya te dimos a conocer la hora exacta del eclipse de hoy 3 de marzo, también te adelantamos cuánto durará este fenómeno y cuáles son las fases que recorrerá antes de finalizar a las 08:23 horas.

Además, un plus para los amantes del cielo nocturno, a medida que la sombra de la Tierra oscurece la superficie lunar, las constelaciones pueden ser más fáciles de ver de lo habitual. De hecho, la NASA dio a conocer que en el momento exacto del eclipse, la Luna estará en la constelación de Leo, debajo de "las patas traseras del León".

Video: Luna Regala Espectacular Postal Previo a Eclipse Total Hoy 2 de Marzo de 2026

Pero, ¿por qué se llama 'Luna de Sangre' al Eclipse de Hoy 3 de marzo?

El nombre de 'Luna de Sangre' obedece al tinte rojizo o anaranjado que adopta el Satélite Natural de la Tierra durante el eclipse.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) aclaró que esto se da debido a que la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que llega a la Luna. De modo que los reflejos que sí alcanzan la superficie lunar se filtran a través de una gruesa capa de atmósfera terrestre.

De hecho, hace la siguiente analogía: es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectarán sobre la Tierra.

Mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que durante este fenómeno, la Tierra proyecta dos regiones de sombra; la penumbra, más tenue y la umbra, oscura y definida. De modo que cuando la Luna atraviesa por completo la umbra, el eclipse se vuelve total.

El color puede oscilar entre un rojo ladrillo y tonos anaranjados o cobrizos, dependiendo de las condiciones atmosféricas globales, como la presencia de polvo y aerosoles.

¿Qué tiene que ver el Eclipse Lunar Total de hoy con la Luna Llena de marzo?

La NASA aclaró que esta alineación de la Tierra, la Luna y el Sol sólo puede ocurrir durante la fase "Llena" de este satélite natural. De hecho, en una nota previa ya te habíamos dado a conocer el nombre por el que se le conoce a esta etapa del ciclo de la luna durante el mes que transcurre: Luna de Sangre o Luna de Gusano.

Allí también se aclaró que la Luna llena de marzo ocurriría el día 3, aunque a simple vista puede verse desde un día antes e incluso un día después.

Además, debes saber que los eclipses son fenómenos astronómicos periódicos que ocurren cuando un cuerpo celeste pasa enfrente de otro, ocultándose parcial o totalmente.

Video: Eclipse Total de Luna Hoy: ¿A Qué Hora se Verá su Punto Máximo desde México?

