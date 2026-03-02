Eclipse Total de Luna 2026: ¿Dónde Ver Transmisión En Vivo del Espectáculo Hoy 3 de Marzo? LINK

El Eclipse Total de Luna 2026 será la madrugada del 3 de marzo, mientras la mayoría duerme el Universo nos regalará el espectáculo natural y aunque podrá ser visible desde varios puntos, te dejamos el link de la transmisión en vivo para que no te pierdas ningún detalle.

Durante el fenómeno astronómico verás cómo la Tierra proyectará su sombra sobre la Luna y la transformará lentamente en un disco cobrizo suspendido en el cielo. Los expertos de la UNAM aseguran que será visible en todo México.

Noticia relacionada: ¿Por Qué la Luna se Pone Roja? Todo sobre el Eclipse Total y la Luna de Sangre de Hoy Lunes

“Un fenómeno astronómico que no requiere telescopios ni filtros especiales: basta con mirar hacia arriba antes del amanecer", indicaron.

Toma nota, ya que durante el Eclipse Total de Luna 2026 podrás ver cómo la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna.

“Nuestro planeta proyecta dos regiones de sombra: la penumbra, más tenue, y la umbra, oscura y definida. Cuando la Luna atraviesa por completo la umbra, el eclipse se vuelve total”, explicó la UNAM

Pero ojo, porque la Luna no desaparece, más bien adquiere un tono rojizo, básicamente, durante el eclipse total, la Luna está iluminada por todos los amaneceres y atardeceres del planeta al mismo tiempo, lo que provoca que se vea muy roja, también por eso le llaman “Luna de Sangre”.

Sin embargo, recuerda que las condiciones meteorológicas pueden jugar un papel importante para que logres verlo sin perderte ningún detalle. Además, la transmisión en vivo del Eclipse Total de Luna 2026, puede ser de ayuda para aquellas personas que no tienen la posibilidad de salir de sus hogares.

¿Cómo y a qué hora se verá el Eclipse desde México?

Como te contamos, el eclipse será visible en todo el territorio nacional la madrugada de este 3 de marzo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Este tiene tres etapas que podrás ver según estos horarios:

Penumbra: 2:45 de la mañana

Parcialidad: 3:50 de la mañana

Fase Total: 5:10 de la mañana

Debido a que es un eclipse lunar, no representa ningún riesgo para la vista. Puede observarse a simple vista, con binoculares o telescopio.

Video: Eclipse Total de Luna Hoy: ¿A Qué Hora se Verá su Punto Máximo desde México?

¿Dónde ver la transmisión en vivo del Eclipse Total de Luna 2026?

Si no te quieres perder los matices de color y los cráteres iluminados parcialmente por la sombra, durante el Eclipse Total de Luna 2026, puedes conectarte a la transmisión en vivo del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Además, estarás acompañado de los especialistas, quienes te explicarán cada detalle de lo que ocurre durante el fenómeno astronómico.

La transmisión en vivo del Eclipse Total de Luna 2026 la encuentras en este link oficial

Inicio de transmisión:

• 3:50 a.m. (Hora del Centro)

• 1:50 a.m. (Hora del Pacífico)

Totalidad del eclipse:

• 5:35 a.m. (Hora del Centro)

• 3:35 a.m. (Hora del Pacífico)

Historias recomendadas:

EPP