¿Cuándo Es la Luna Llena en Marzo 2026? Diferencia Entre Luna de "Gusano" y "Sangre" | Fechas

Daniel Zainos N+

Se esperan dos espectáculos astronómicos y, a pesar de que por las fechas se pueden confundir, se trata de eventos distintos; te explicamos las fechas.

Esta es la fecha de la luna llena de marzo 2026

En marzo 2026 hay dos lunas espectaculares. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La expectativa por uno de los eventos astronómicos más esperados se junta con una tradicional cita este año y para que no las confundas y disfrutes de ambas, acá te explicamos la diferencia y las fechas. Conoce cuándo es la luna llena de marzo.

Noticia en desarrollo

Fenómenos Astronómicos
