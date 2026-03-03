¿Cuándo Es la Luna Llena en Marzo 2026? Diferencia Entre Luna de "Gusano" y "Sangre" | Fechas
|
Daniel Zainos N+
-
Se esperan dos espectáculos astronómicos y, a pesar de que por las fechas se pueden confundir, se trata de eventos distintos; te explicamos las fechas.
COMPARTE:
La expectativa por uno de los eventos astronómicos más esperados se junta con una tradicional cita este año y para que no las confundas y disfrutes de ambas, acá te explicamos la diferencia y las fechas. Conoce cuándo es la luna llena de marzo.
Noticia en desarrollo