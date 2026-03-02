¿Qué Letras Tocan en Pensión Bienestar el 3 y 10 de Marzo 2026? Apellidos que Reciben Pago

Comenzó la segunda dispersión de la Pensión Bienestar en 2026, y para que agendes el día te toca cobrar tu apoyo económico, acá te decimos qué letras reciben el pago los martes 3 y 10 de marzo y la lista de apellidos que verán reflejado su depósito.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre de marzo y abril 2026 con el cual se depositará a millones de beneficiarios adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión Bienestar: ¿Qué letras tocan el 3 y 10 de marzo 2026?

Los adultos mayores que cobran los martes 3 y 10 de marzo son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra B y G, respectivamente. Este es el orden que sigue el calendario de pagos del Bienestar del bimestre de marzo y abril 2026:

Letra A: Lunes 2 de marzo 2026.

Letra B: Martes 3 de marzo 2026.

Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026.

Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026.

Letra L: Jueves 12 de marzo 2026.

Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026.

Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026.

Letra R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

Letra S: Martes 24 de marzo 2026.

Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

¿Qué apellidos reciben pago de la Pensión Bienestar mañana?

Este martes 3 de marzo 2026 se realizarán los pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras cuyo primer apellido inicia con la letra B. Estos son algunos de los más populares:

Barrera Bautista Barajas Becerra Benítez Bernal Barrón Barrios Blanco Beltrán Bueno Balderas

Posteriormente, el próximo martes 10 de marzo de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo de la Pensión Bienestar son aquellos que se apellidan con la letra G. Estos son algunos de los más populares en México:

García González Gómez Gutiérrez Guzmán Guerrero Gallegos Galván Garza Galindo Guevara Gallardo Guerra Guillén Granados

Cabe señalar que la distribución del apoyo para la Letra G se divide en dos días, debido a que hay más personas con estos apellidos, por lo que desde un día antes, es decir el lunes 9 de marzo, algunos beneficiarios comenzarán a ver reflejado su depósito.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en marzo 2026?

El Bienestar pagará lo correspondiente a un bimestre, de tal manera que los adultos mayores recibirán un depósito de 6,400 pesos, las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.

Este pago de la Pensión se hace directamente a la tarjeta del Banco Bienestar que le fue entregada a cada beneficiario y es a partir de la fecha que indica el calendario cuando pueden disponer de los recursos.

