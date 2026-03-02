¿Quiénes Cobran Pensión Bienestar la Semana del 2 al 6 de Marzo 2026? Letras y Apellidos

Ariadna Montiel Reyes dio a conocer las fechas de pago de la Pensión Bienestar y para que sepas quiénes cobran del 2 al 6 de marzo de 2026, acá te traemos la lista de letras y apellidos a los que se les depositará la primera semana del calendario.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó el calendario de pagos del Bienestar de marzo 2026 con el cual se les deposita a millones de beneficiarios de los programas sociales para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión Bienestar: ¿Qué letras cobran del 2 al 6 de marzo?

Los beneficiarios que cobran en la primera semana de pago son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras que van de la A a la F. Este es el orden que sigue el calendario de pagos del Bienestar del bimestre de marzo y abril:

Letra A : Lunes 2 de marzo 2026.

: Lunes 2 de marzo 2026. Letra B : Martes 3 de marzo 2026.

: Martes 3 de marzo 2026. Letra C : Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026. Letras D, E, F : Viernes 6 de marzo 2026.

: Viernes 6 de marzo 2026. Letra G : Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 11 de marzo 2026.

: Miércoles 11 de marzo 2026. Letra L : Jueves 12 de marzo 2026.

: Jueves 12 de marzo 2026. Letra M : Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R : Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

¿Qué apellidos reciben pago de la Pensión Bienestar del 2 al 6 de marzo?

Este lunes 2 de marzo 2026 comenzaron los pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, por lo que los apellidos que reciben su depósito hoy son los que comienzan con la letra A, siguiendo con la B, C, D, E y F. Estos son algunos de los más populares:

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Balderas

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Corona

Calderón

Campos

Díaz

Domínguez

De la Cruz

Delgado

Duran

De Jesús

De la Rosa

De León

Dávila

Estrada

Espinoza

Espinosa

Esquivel

Escobar

Enríquez

Esparza

Escobedo

Escamilla

Flores

Fernández

Fuentes

Figueroa

Franco

Félix

Francisco

Fonseca

Frías

¿Cuánto paga el Bienestar a cada apellido en 2026?

El pago de la Secretaría de Bienestar depende del programa al que esté afiliado cada beneficiario, ya que los cuatro apoyos sociales ofrecen distintos montos a sus derechohabientes, los cuales se depositan directamente a la Tarjeta del Banco Bienestar de cada uno. Esto pagarán en marzo 2026:

Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6,400 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Para consultar el saldo de tu tarjeta del Bienestar, puedes hacerlo llamando por teléfono al banco, en la app del Bienestar o acudiendo directamente a un cajero. Aquí te decimos cómo para saber cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria.

