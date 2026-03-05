N+ Focus: El Patrimonio Millonario de Rafael Marín Mollinedo, Quien Aspira a Gobernar Q. Roo.

Rafael Marín Mollinedo, quien aspira gobernar Quintana Roo con varios actos de campaña anticipados, ya que la elección en el estado es hasta 2027, ha forjado un patrimonio millonario con propiedades que algunas no aparecen en su declaración patrimonial. Es un trabajo de Antonio Baranada y Enrique de la Mora, de la Unidad de Investigación N+ Focus.

Noticia relacionada: N+ Focus: La Campaña Encubierta de Rafael Marín en Busca de la Gubernatura de Quintana Roo

Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México:

“Pertenezco a la llamada generación del esfuerzo y no hay mejor forma de ubicar a quienes, a base de la diaria tenacidad, hemos logrado alcanzar muchas de nuestras metas".

El morenista Marín Mollinedo, es propietario de un portafolio inmobiliario valuado en millones de pesos. De acuerdo con registros consultados por N+ Focus, Marín tiene nueve propiedades en Quintana Roo, no obstante, en su más reciente declaración patrimonial, presentada en mayo de 2025, el funcionario sólo reportó cinco.

Uno de los bienes reportados es una casa de 145 metros cuadrados en Cancún, que compró en 1994 con un crédito del Infonavit.

Su patrimonio creció conforme escaló en la administración pública

El patrimonio inmobiliario de Marín creció al tiempo que escaló en la administración pública, en donde ha tenido salarios que superan los 100 mil pesos mensuales, pero que contrastan con el valor de sus propiedades.

El 31 de mayo de 2024, cuando fungía como representante de México ante la Organización Mundial de Comercio, en Suiza, escrituró a su nombre un departamento de 323 metros cuadrados, que le costó 15 millones 546 mil 308 pesos . Está ubicado en el piso siete de la exclusiva Shark Tower de Puerto Cancún , un lujoso edificio con marina y spa, rodeado de un campo de golf y reservas ecológicas.

. Está ubicado en el piso siete de la exclusiva , un lujoso edificio con marina y spa, rodeado de un campo de golf y reservas ecológicas. Entre julio de 2017 y marzo de 2024, Marín Mollinedo hizo 19 pagos para cubrir el costo de esta propiedad , cuya dirección aparece en su credencial de elector.

, cuya dirección aparece en su credencial de elector. También figuraba entre sus bienes un departamento de 213 metros cuadrados en Bellavista Towers o Be Towers, en Cancún.

Sin embargo, el 18 de julio de 2025, cuando ya se desempeñaba como jefe de aduanas por segunda ocasión, vendió este departamento en 9 millones de pesos a un grupo constructor.

En octubre de 2023, el funcionario además obtuvo dos créditos inmobiliarios con Le Parc Cancún, uno por 4.1 millones de pesos y otro por 5.1 114 millones de pesos. Como parte de sus bienes, también figuran en su declaración patrimonial vehículos de lujo, como una camioneta Mercedes Benz G500 con valor de más de 3 millones de pesos, que compró en Suiza.

Los salarios del funcionario también han ido en aumento

Su salarios pasaron de 60 mil pesos mensuales entre 2000 y 2006, cuando laboraba en la jefatura de Gobierno de la CDMX; a 106 mil en 2019 como

autoridad para el Desarrollo de las Zonas Económicas, y finalmente a 123 mil pesos como titular de Aduanas.

Para conocer los ingresos totales que reportó el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aquí puedes ver el reportaje completo.

VIDEO: Así Creció el Patrimonio de Rafael Marín | N+ Focus