Poemas para el Día de la Mujer 2026: Textos Cortos Escritos por Feministas para Conmemorar el 8M

El 8 de marzo, Día de la Mujer 2026, se vive de una manera diferente, ya que no es una fecha de celebración, sino de lucha en busca de erradicar la desigualdad y violencia de género, y una forma de reflexionar sobre estos temas puede ser a través de la escritura de las mujeres, convertidos en poemas feministas del 8M.

Por ello, acá en N+ realizamos una compilación de los mejores textos elaborados por escritoras mexicanas, latinoamericanas y de otras partes del mundo que invitan a cuestionar las desigualdades entre hombres y mujeres, denunciar la violencia de género y reivindicar la libertad femenina.

De igual forma, en notas previas te traemos 100 frases para reflexionar o para dedicar a tu mamá, hermana y amigas, y cómo hacer tu cartel para la marcha del 8 de marzo en caso de que decidas asistir a las protestas en tu ciudad.

Poemas para el Día de la Mujer 2026 sobre la lucha feminista y el 8M

“Tú me quieres blanca”, de Alfonsina Storni

Este poema se ha convertido en un emblema del feminismo en América Latina, pues en él, la escritora argentina critica el doble estándar moral impuesto a las mujeres por los hombres:

Tú me quieres alba,

Me quieres de espumas,

Me quieres de nácar.

Que sea azucena

Sobre todas, casta.

De perfume tenue.

Corola cerrada

Ni un rayo de luna

Filtrado me haya.

Ni una margarita

Se diga mi hermana.

Tú me quieres nívea,

Tú me quieres blanca,

Tú me quieres alba.

Noticia relacionada. Embarazos sin Atención y Partos Esposadas: Así Viven Madres en Cárceles de México

“Una flor más, ni una menos”, de Verónica Mas

Este poema contemporáneo evoca la memoria colectiva de las mujeres y la resistencia frente a la violencia y la desigualdad.

Mi sangre

alberga la memoria

de siglos de descuido

y sesgo.

Intenta dominarme

y verás en mí

crecer la fuerza

de las mujeres

que habitan en mis huesos.

Dame libertad para crecer

y veremos de la mano

reverdecer y florecer

este desierto agotado.

“Hombre pequeñito”, de Alfonsina Storni

En este poema para reflexionar en el Día de la Mujer, la autora denuncia el control masculino sobre la libertad de las mujeres.

Hombre pequeñito, hombre pequeñito,

Suelta a tu canario que quiere volar…

Yo soy el canario, hombre pequeñito,

déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,

hombre pequeñito que jaula me das.

Digo pequeñito porque no me entiendes,

ni me entenderás.

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto

ábreme la jaula que quiero escapar;

hombre pequeñito, te amé media hora,

no me pidas más.

“Meditación en el umbral”, de Rosario Castellanos

Uno de los poemas feministas más citados de la literatura mexicana. Reflexiona sobre la búsqueda de una identidad femenina libre de estereotipos.

No, no es la solución

tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy

ni apurar el arsénico de Madame Bovary

ni aguardar en los páramos de Ávila la visita

del ángel con venablo

antes de liarse el manto a la cabeza

y comenzar a actuar.

Ni concluir las leyes geométricas, contando

las vigas de la celda de castigo

como lo hizo Sor Juana. No es la solución

escribir, mientras llegan las visitas,

en la sala de estar de la familia Austen

ni encerrarse en el ático

de alguna residencia de la Nueva Inglaterra

y soñar, con la Biblia de los Dickinson,

debajo de una almohada de soltera.

Debe haber otro modo que no se llame Safo

ni Mesalina ni María Egipciaca

ni Magdalena ni Clemencia Isaura.

Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.

"Ni un alma menos", de Alma Rosa Tapia

Ni una menos que no lleve el pan a casa.

Ni una menos que con la leche en los senos fallezca.

Ni una menos que deje brazos maternos en espera.

Ni una menos que no lleve sus libros a la escuela.

Ni una menos que a medias deje una prenda.

Ni una menos con la sopa servida en la mesa.

Ni una menos que su victimario quede sin sentencia.

"Ni un alma más", de Alma Rosa Tapia

Este texto, incluido en el libro de Poemas Ciudad Juárez I de Alma Rosa Tapia fue escrito en memoria a la poetiza y activista Susana Chávez, quien fue asesinada en 2011 y es conocida por acuñar la frase "Ni una más".

Ni una más que en decúbito ventral muerda arenisca envenenada.

Ni una más perdida en nubarrón

escarlata desvanecido.

Ni una más con alas quebradas

en la frontera del progreso.

Ni una más insertada por letales espinas en vientre indefenso.

Ni una más expulsada a incandescentes órbitas

demoníacas.

¡Ni una más en manos de raza maldita!

¡Ni una más en estupro de animalidades!

"Para padres con hijas", de Rupi Kaur

La poeta canadiense ha escrito textos muy difundidos sobre violencia, cuerpo y empoderamiento femenino.

cada vez que

dices a tu hija

que le gritas

porque la amas

la enseñas a confundir

rabia con bondad

lo cual parece una buena idea

hasta que ella crece y

confía en hombres que la lastiman

porque se parecen tanto

a ti

Noticia relacionada. Vivir Quintana, Autora de 'Canción sin Miedo', que Acompaña Marchas y Movilizaciones de Mujeres

"Soy mujer", de Alejandra Pizarnik

En este poema, la autora habla de la solidaridad, la identidad y la fuerza colectiva de las mujeres.

Soy mujer.

Y un entrañable calor me abriga

cuando el mundo me golpea.

Es el calor de otras mujeres,

de aquellas que hicieron de la vida

este rincón sensible, luchador,

de piel suave y corazón guerrero.

Video. Mitzi, Vanessa y Daniela, Tres Mujeres Pilotos, Ejemplo de Lucha en el 8M

"Hay que romper el hechizo", de Gisela López

Este poema habla de la invisibilización histórica de las mujeres y de la necesidad de romper con las estructuras sociales que las han limitado.

Es necesario

revertir el hechizo.

Ese,

que borra a las mujeres

de los libros de historia,

de las esferas de poder,

de las antologías.

Ese,

que las encierra

entre cuatro paredes,

con solo

colocarles un anillo.

Historias recomendadas