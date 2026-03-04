¿El 8 de Marzo 2026 Es Feriado Oficial? Día Festivo Obligatorio Aplicará Este Mes en México

El 8 de marzo es el Día de la Mujer 2026 y debido a que es una fecha de suma importancia, muchos mexicanos se preguntan si éste es un feriado oficial. Por ello, acá te decimos qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre los días de descanso obligatorio en México.

Estamos a solo unos días de la conmemoración del 8M, que fue establecido por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) desde 1975 como el Día Internacional de la Mujer, y en notas previas te traemos 100 frases que invitan a la reflexión y que pueden utilizarse en carteles para la marcha feminista, además del significado del pañuelo verde y morado.

¿El 8 de marzo es festivo oficial?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio en México, es decir aquellos que no son laborables, sin embargo entre los feriados oficiales no se encuentra el 8M, pese a su importancia en el mundo para acabar con la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres.

De esta manera, las personas que deban laborar este domingo 8 de marzo de 2026 tendrán que acudir a sus lugares de trabajo de forma cotidiana, sin recibir un pago doble o triple, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

¿Cómo se paga el 8 de marzo 2026?

Aunque no es un día festivo oficial, al caer en domingo sí se debe pagar diferente, de acuerdo con el artículo 71 de la LFT, ya que las personas que trabajan en este día de la semana, deben recibir un la prima dominical, que corresponde al 25% del sueldo diario.

Es decir que si una persona gana 500 pesos al día, por trabajar el domingo debe recibir un 25% más, de tal manera que cobraría 125 pesos más por su día laborado, por lo tanto en total el pago sería de 625 pesos.

¿El 9 de marzo es feriado?

El 9 de marzo, también conocido como 9M o un Día Sin Nosotras, es una iniciativa impulsada por colectivas feministas en México con la cual se busca visibilizar la importancia de las mujeres en diferentes ámbitos.

En este paro, las mujeres lo utilizan para tomarse el día y no asistir a sus trabajos o escuelas, y aunque tiene el respaldo de diferentes empresas y organizaciones, esta fecha tampoco está contemplada en el artículo 74 de la LFT.

¿Qué día es festivo en marzo 2026?

La Ley Federal del Trabajo sí contempla un día de descanso obligatorio este mes y se trata del tercer lunes de marzo, es decir el 16 de marzo de 2026, por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Este día festivo es el tercero del año de los siete que podrán disfrutar los mexicanos a lo largo del año. Estos son todos los feriados oficiales por Ley en México:

1 de enero por Año Nuevo. 2 de febrero por el Día de la Constitución. 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo por el Día del Trabajo. 16 de septiembre por el Día de la Independencia. 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre por Navidad.

