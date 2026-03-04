Inicio Ciudad de México ¿A Qué Hora Es la Marcha 8M en CDMX? Inicio y Fin de Protesta por Día de la Mujer 2026

Te decimos a qué hora inicia la marcha 8M en la Ciudad de México, el próximo domingo

Marcha 8M en CDMX

Marcha 8M en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que convoca a movilizaciones en varios estados de la República mexicana. Te decimos a qué hora es la marcha 8M en la Ciudad de México (CDMX).

Como cada año, la marcha 8M se realiza en la CDMX y otros estados del país para visibilizar las demandas de justicia, alto a la violencia de género, a los feminicidios y a la desaparición de mujeres. 

Marcha del 8M en CDMX

De acuerdo con la organización 'Coordinación 8M', la marcha en Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer será el domingo 8 de marzo. 

  • Hora de concentración: 11:30 horas.
  • Lugar: Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

 

Es importante que sepas que la Marcha 8M 2026 iniciará a las 12 del mediodía rumbo a la Plaza de la Constitución, los contingentes avanzarán por Avenida Reforma y Juárez, luego habrá un mitin.

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la posibilidad de que se coloquen vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional el próximo domingo, durante la marcha del 8M, por el llamado bloque negro, una medida que, dijo, busca proteger a las mujeres y evitar confrontaciones.

