Marcha 8M: Palacio Nacional Será Blindado Ante Bloque Negro y Protección de Mujeres

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sonre la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es probable que se coloquen vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional el próximo domingo, durante la marcha del 8M, por el llamado bloque negro que busca confrontar. pic.twitter.com/wUAuRt34Uc — NMás (@nmas) March 4, 2026

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que es muy probable que se coloquen vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional el próximo domingo, durante la marcha del 8M, por el llamado bloque negro que busca confrontar.

Es probable, por qué lo hacemos, porque muchas veces, como ustedes han visto, participa el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional, entonces pues para proteger hasta a las mismas mujeres.

Noticia relacionada: 8M: Sheinbaum Reconoce Falta de Protección del Estado para Mujeres.

Evitar confrontaciones

La titular del Ejecutivo Federal explicó que las vallas buscan evitar una confrontación entre la policía y el llamado "bloque negro".

Entonces, de otra manera, tendrán que ser las mujeres policías quienes enfrentaran estos grupos que traen artefactos y de más para generar, en fin, lo hemos visto.

También reconoció que en México falta protección del Estado para las mujeres, pero destacó avances como la propuesta para tipificar el acoso, así como la atención en los Institutos de la Mujer o Secretarías de las Mujeres.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar