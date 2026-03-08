¿Suspenden Clases y Trabajo el Lunes 9 de Marzo en México? Confirman Paro para Estas Personas

En el marco por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, muchas personas quieren saber si hay suspensión de clases y de trabajo el lunes 9 de marzo 2026 en México, y para salir de dudas, acá te decimos si es un día feriado y descanso oficial y qué personas tienen derecho a ausentarse en esta fecha tras confirmación de las autoridades.

Como tal el Día Internacional de la Mujer se conmemora este domingo 8 de marzo, por eso en una nota ya te dijimos si es día festivo oficial. De igual forma te contamos todos los detalles de la marcha del 8M que se va a realizar en la CDMX, como el horario de inicio, la ruta, las calles que estarán cerradas y las estaciones del Metro y Metrobús que no van a tener servicio.

¿Hay clases el lunes 9 de marzo o es feriado?

El lunes 9 de marzo no es considerado un día feriado oficial, ya que no se encuentra en la lista de días festivos que otorga la Ley Federal del Trabajo (LFT 2026). Por su parte, dicha fecha tampoco es inhábil según lo establecido en el calendario escolar de la SEP, UNAM, IPN y UAM, por lo que hay clases en horario habitual.

Pero algo importante a tomar en cuenta es que muchas mujeres van a poder formar parte del paro nacional "Un Día sin Nosotras" de este 9 de marzo, que consiste en que ninguna persona del sexo femenino acuda a sus labores académicas o laborales, para visibilizar su importancia social y protestar contra la violencia de género.

¿Para quiénes hay suspensión de clases y de labores este lunes 9 de marzo 2026?

Debido a que apenas es una iniciativa y no un día feriado oficial, las personas van a poder ausentarse de sus actividades este lunes 9 de marzo 2026, siempre y cuando sea autorizado por su jefe, empresa o institución que los regule. Bajo esta normativa, la suspensión de clases y de trabajo aplica para las siguientes mujeres:

Mujeres del Sindicato STUNAM: Aplica para trabajadoras sindicalizadas .

. Universidad de Guanajuato: Aplica para estudiantes y personal administrativo del sexo femenino.

del sexo femenino. Personal femenino que forma parte de la administración pública municipal de Guanajuato Capital.

Para saber si hay suspensión de clases o de trabajo este lunes 9 de marzo 2026 en el lugar donde estudias o laboras, te recomendamos seguir de cerca toda la información que brinden tus autoridades, escuela o empresa con respecto al paro nacional "Un Día Sin Nosotras".

